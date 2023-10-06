Британский спутник предоставляет точные данные о температуре для улучшения адаптации к жаре

Британский спутник HotSat-1, запущенный в июне лондонской компанией Satellite Vu (SatVu), передал свои первые изображения. Эти изображения предоставляют точно настроенные данные о температуре, которые могут помочь наземной жизни адаптироваться к областям с сильной жарой. HotSat-1 — первый из запланированного парка из восьми спутников, которые сформируют сеть, направленную на улучшение глобальных тепловых карт. Ракета SpaceX доставила HotSat-1 в космос, отправившись из Калифорнии.

SatVu утверждает, что термодатчики на этих спутниках способны измерять температуру на земле с разрешением 3.5 метра, превосходя возможности любых предшественников. Такого уровня точности достаточно не только для анализа тепла, исходящего от отдельных крыш и стен, но даже крошечных фрагментов инфраструктуры.

Полученные очень подробные данные о температуре могут иметь многочисленные применения. Например, это может быть полезно для выявления плохо изолированных зданий, повышения энергоэффективности заводов и промышленных объектов, выявления островов тепла в городах и многого другого.

Среди первых изображений, полученных со спутника, — тепловизионное видео, показывающее поезд, проходящий через Чикаго, тепло, выделяемое лесными пожарами в Канаде, и температуру на парковках в Лас-Вегасе. Сообщается, что SatVu взяла на себя обязательства на сумму более 120 миллионов долларов за использование этих данных.

В целом, HotSat-1 призван сыграть жизненно важную роль в предоставлении точной информации о температуре, которая поможет различным отраслям промышленности и исследователям принимать обоснованные решения и разрабатывать меры по адаптации к повышению температуры и изменению климатических условий.

Определения:

– Тепловые карты: визуальное представление данных о температуре, позволяющее анализировать температурные закономерности на определенной территории.

– Изоляция: материал или технология, используемые для уменьшения передачи тепла.

– Острова тепла: городские районы, в которых температура значительно выше, чем в окружающих сельских районах, из-за деятельности человека и инфраструктуры.

источники:

– BBC: Данные о температуре: Сеть спутников Великобритании поможет развитию

– Спутник Ву: HotSat-1