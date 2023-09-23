Исследование влияния тепловых приливов на вращательное движение планет

В этой статье рассматривается динамика вращения Земли и ее влияние на эволюцию климата в геологических временных масштабах. Он исследует гипотезу о стабильной продолжительности дня в докембрии и исследует роль тепловых приливов в формировании вращательного движения планет.

Исследование сосредоточено на резонансе атмосферных волн Лэмба, где усиленный термоприливный крутящий момент может уравновешивать крутящий момент, создаваемый океанами и твердыми недрами Земли, что приводит к вращательному равновесию. Для понимания этого явления построена ab initio модель тепловых приливов на скалистых планетах с нейтрально стратифицированной атмосферой.

Модель учитывает диссипативные процессы с ньютоновским охлаждением и диффузионные процессы в планетарном пограничном слое. С помощью этой модели получается решение в замкнутой форме для частотно-зависимого приливного момента, которое отражает основные спектральные характеристики, ранее рассчитанные с использованием трехмерных моделей общей циркуляции.

Исследование показывает, что значительную роль в проявлении тепловых приливов играют длинноволновой нагрев, диффузионные процессы у поверхности и замедленный тепловой отклик грунта. Результаты позволяют лучше понять историю вращения Земли и дают представление о потенциальном влиянии динамики вращения на эволюцию жизни.

Изучая амплитуду мнимой части положительной полусуточной аномалии давления при резонансе Лэмба, исследование идентифицирует области в пространстве параметров, которые дают балансирующий эффект между термоприливным откликом и гравитационным ответом. Эти регионы соответствуют определенным периодам в истории Земли, таким как докембрий и ранний мезозой.

Исследование вносит вклад в область планетологии, предоставляя комплексную модель для изучения влияния тепловых приливов на вращательное движение. Это подчеркивает важность учета динамики атмосферы для понимания вращательного поведения скалистых планет. Дальнейшие исследования могут опираться на эту работу, чтобы получить более глубокое понимание сложного взаимодействия между динамикой вращения, эволюцией климата и развитием жизни на Земле.

Определения:

– Ньютоновское охлаждение: процесс, при котором скорость охлаждения объекта пропорциональна разнице температур между объектом и окружающей средой.

– Диффузионные процессы: перемещение частиц или тепла из области высокой концентрации в область низкой концентрации, вызванное градиентами концентрации или температуры.

источники:

– Physics.ao-ph: [«Параметрическое исследование приливной реакции»] (источник)