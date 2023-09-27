Революция в измерении температуры с помощью Thermal MagIC

Традиционные термометры имеют ограничения при измерении температуры в определенных средах. Тем не менее, исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) работают над новаторским проектом под названием «Термальная магнитная визуализация и контроль», или «Thermal MagIC», целью которого является преодоление этих ограничений и революционизация измерения температуры.

Целью проекта Thermal MagIC является разработка метода визуализации и измерения температуры в сложных условиях, например, внутри живых систем или внутри труднодоступных объектов. Исследователи используют наноразмерные сферы из металла или других материалов, которые демонстрируют магнитные реакции, соответствующие определенным температурам. Измеряя эти магнитные сигналы, исследователи могут точно определить температуру изучаемого объекта.

Недавняя публикация исследовательской группы характеризует температурную чувствительность и пространственное разрешение их системы визуализации. Это знаменует собой важную веху в проекте, поскольку приближает их к созданию надежной «термометрической камеры». Потенциальные области применения такой камеры обширны: от медицинской диагностики до точного производства.

Система Thermal MagIC состоит из двух частей. Первая часть включает в себя сферы нанометрового размера, которые действуют как датчики и магнитные сигналы которых меняются в зависимости от температуры. Эти крошечные частицы включаются в изучаемые жидкости или твердые тела. Вторая часть — это прибор, который магнитно возбуждает сферы и считывает их сигнал.

На этапе тестирования исследователи поместили наночастицы в небольшие лунки, заполненные раствором. Варьируя расстояние между скважинами, они смогли определить пространственное разрешение своей системы визуализации. Результаты показали, что система могла точно различать скважины, расположенные дальше друг от друга, но с трудом различала скважины, расположенные очень близко друг к другу.

Прогресс, достигнутый исследователями NIST в проекте Thermal MagIC, приближает нас к новой эре измерения температуры. Благодаря способности неинвазивного измерения температуры в сложных условиях, например, внутри живых систем или недоступных объектов, потенциал для прогресса в медицине, производстве и других областях огромен.

источники:

– Национальный институт стандартов и технологий (NIST) – «Революция в измерении температуры»

– Научные доклады – «Характеристика пределов пространственного разрешения в магнитной термометрии частиц с использованием термомагнитного пинцета»