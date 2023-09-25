Обнаруженный на спутнике Юпитера Европе углекислый газ указывает на скрытый океан

Ученые использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба для обнаружения углекислого газа на Европе, одном из спутников Юпитера. Это открытие предполагает, что огромный океан под ледяной оболочкой Европы может содержать необходимые химические элементы для поддержания жизни. Уже считается, что под замерзшей поверхностью Европы находится огромный океан с соленой водой, что делает ее потенциальным хозяином внеземной жизни в нашей Солнечной системе. Однако подтвердить, есть ли в океане подходящие условия, оказалось непросто.

Исследовательские группы, проанализировавшие данные телескопа Уэбба, обнаружили, что наибольшее количество углекислого газа находится в регионе под названием Тара Реджио, известном своей хаотичной местностью с неровными хребтами и трещинами. Предполагается, что теплая вода из океана может подняться на поверхность, растопив лед и со временем создав неровные скалы.

Первое исследование пришло к выводу, что углекислый газ, вероятно, возник из внутреннего океана Европы. Однако нельзя исключать возможность того, что углерод пришел из недр планеты в виде камнеобразных карбонатных минералов, которые затем были расколоты радиацией. Кроме того, в регионе Тара также была обнаружена поваренная соль, что указывает на потенциальную связь со скрытым океаном.

Хотя ученые надеялись увидеть шлейфы воды или летучих газов, вырывающиеся с поверхности Европы, они ничего не обнаружили. Две предстоящие космические миссии, лунный зонд Европейского космического агентства «Юпитер Джус» и миссия НАСА «Европа Клипер», нацелены на сбор дополнительной информации о Европе и ее загадочном океане. Миссия Juice, которая должна пролететь мимо Европы в 2032 году, внесет ценную информацию о химии поверхности Луны. Ученые подчеркивают, что основная цель этих миссий — определить, есть ли на ледяных спутниках Юпитера подходящие условия для поддержания жизни, а не подтвердить существование внеземных организмов.

Источник: Агентство Франс Пресс (AFP).