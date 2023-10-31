На прошлой неделе президент России Владимир Путин созвал встречу с лидерами отрасли, чтобы обсудить развитие российской экономики, уделив особое внимание космической отрасли. Среди обсуждаемых тем были широкополосная группировка «Сфера», многоразовая ракета «Амур СПГ» и «Транспортный энергетический модуль» — инновационный космический лифт на атомной энергии. В ходе встречи президент Путин подчеркнул важность планируемой Российской космической станции и объявил о планах запуска ее первого модуля к 2027 году.

В настоящее время Китай является единственной страной, имеющей собственную действующую космическую станцию. Российская орбитальная станция (РОС) призвана изменить эту ситуацию. Первый модуль ROS будет служить объединенным энергетическим и научным модулем и будет укомплектован космонавтами, выбранными с использованием процесса отбора, аналогичного отбору на Международной космической станции (МКС). Помимо разработки АФК, Россия также работает над усовершенствованием космического корабля «Прогресс», который выполняет функцию шаттла к МКС, и разработкой нового транспортного корабля под названием «Орел». Интересно, что главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что на РОС не планируется производить кофемашину для членов экипажа.

На Международной космической станции астронавты в настоящее время потребляют восстановленный кофе. Этот процесс включает в себя маневрирование в условиях невесомости и использование специально разработанных контейнеров. Однако было время, когда на МКС была собственная кофемашина. В 2015 году аппарат ISSpresso был доставлен на космическую станцию ​​и установлен астронавтом ЕКА Самантой Кристофоретти, которая продемонстрировала его использование на видео. Машина ISSpresso, разработанная в сотрудничестве с Agrotec, Lavazza и Итальянским космическим агентством (ASI), стала первой капсульной кофемашиной, предназначенной для использования в уникальной космической микрогравитационной среде.

В машине использовались капсулы Lavazza, специально созданные для Земли, а также была разработана новая технология промывки гидравлической системы после каждого наливания кофе. Этот процесс очистки создавал разницу давления внутри специального мешочка, который выделял неповторимый аромат, когда в него вставляли соломинку. Хотя экспериментальную кофемашину считали успешной, ее вернули на Землю в 2017 году, и с тех пор в космосе не было ни одной кофемашины.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Когда ожидается запуск первого модуля Российской космической станции?

Ответ: Первый модуль Российской космической станции планируется запустить к 2027 году.

Вопрос: Какой цели будет служить первый модуль?

Ответ: Первый модуль Российской космической станции будет функционировать как комбинированный энергетический и научный модуль.

Вопрос: Отбор космонавтов для работы на борту РСН осуществляется аналогично МКС?

Ответ: Да, космонавты будут отбираться для работы на борту ROS в процессе отбора, аналогичном отбору на Международной космической станции.

Вопрос: Была ли на Международной космической станции кофемашина?

Ответ: Да, аппарат ISSpresso был установлен на Международной космической станции в 2015 году, но возвращен на Землю в 2017 году.

Вопрос: Будет ли на российской орбитальной станции кофемашина?

Ответ: По словам главного конструктора РОС Владимира Кожевникова, в настоящее время не планируется производить на РОС кофемашину для членов экипажа.