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Новый взгляд на популяцию черных дыр

ByГабриэль Бота

30 октября, 2023
Новый взгляд на популяцию черных дыр

Черные дыры уже давно пленяют наше воображение своей загадочной природой и огромной гравитационной силой. Однако точное количество черных дыр во Вселенной остается предметом интенсивных исследований. Хотя раньше было сложно точно оценить их численность, недавние достижения в астрономии гравитационных волн предоставили нам замечательную информацию о населении черных дыр.

Традиционно считалось, что черные дыры образуются, когда массивные звезды достигают конца своей жизни в результате коллапса ядра сверхновой. Эти катастрофические взрывы приводят либо к созданию нейтронных звезд, либо к образованию черных дыр, в зависимости от массы звездного остатка. Нейтронные звезды оставляют позади менее массивные звезды, а более массивные порождают черные дыры.

Кроме того, было обнаружено, что слияния нейтронных звезд пополняют популяцию черных дыр. Когда две нейтронные звезды сталкиваются, происходит каскад событий, включая создание струй гамма-всплесков. При превышении определенного порога массы столкновение нейтронных звезд может привести к образованию черной дыры, постепенно увеличивая популяцию этих загадочных объектов.

Интересно, что есть также свидетельства того, что некоторые звезды напрямую коллапсируют в черные дыры, не подвергаясь взрыву сверхновой. Эти прямые коллапсы еще больше способствуют заселению черных дыр в космосе.

До недавнего времени определение точного количества черных дыр было сложной задачей. Однако появление гравитационно-волновой астрономии произвело революцию в нашем понимании. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) и обсерватория Virgo обнаружили многочисленные слияния черных дыр, предоставив нам нашу первую квазиперепись черных дыр. Эти наблюдения не только позволили нам оценить плотность числа черных дыр, но и помогли предотвратить переоценку этих космических явлений.

В целом, замечательный прогресс в гравитационно-волновой астрономии значительно продвинул наши знания о черных дырах. Хотя остается еще много вопросов, теперь мы лучше подготовлены к исследованию темных и загадочных уголков Вселенной и разгадке тайн этих загадочных объектов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое черная дыра?
Черная дыра — это область космоса, где гравитационные силы настолько сильны, что ничто, даже свет, не может избежать ее притяжения.

2. Как образуются черные дыры?
Черные дыры в основном образуются из остатков массивных звезд, которые подверглись коллапсу ядра сверхновых, или в результате прямого коллапса массивных звезд.

3. Как слияния нейтронных звезд способствуют увеличению популяции черных дыр?
Когда две нейтронные звезды сливаются, при превышении определенного порога массы в результате столкновения может образоваться черная дыра, увеличивая количество черных дыр во Вселенной.

4. В чем значение гравитационно-волновой астрономии?
Астрономия гравитационных волн произвела революцию в нашем понимании черных дыр, обеспечив прямые наблюдения за слияниями черных дыр, что позволило нам оценить их плотность и предотвратить пересчет.

5. Есть ли рядом с нами черные дыры?
Ближайшие к нам черные дыры ранее были обнаружены как рентгеновские двойные системы. Однако недавнее открытие Gaia BH1 в ноябре 2022 года предполагает, что ближе к нам могут быть черные дыры.

Источники: НАСА, сотрудничество LIGO-Virgo.

By Габриэль Бота