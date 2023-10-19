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Наука

Астероиды: потенциальная угроза Земле

ByВики Ставропулу

Октябрь 19, 2023
Астероиды: потенциальная угроза Земле

16 октября НАСА выпустило визуально привлекательную инфографику, освещающую тревожную проблему, которая может иметь катастрофические последствия. Задача, известная как «Планетарная защита», предполагает, что НАСА будет следить за астероидами, которые потенциально могут столкнуться с Землей, вызывая масштабные разрушения, подобные судьбе динозавров. Однако обнаружение этих астероидов — сложный процесс, поскольку они не излучают свет.

К счастью, новые телескопы, специально разработанные для охоты на астероиды, сыграли важную роль в этой миссии. По состоянию на август 2023 года известно уже 32,000 405 околоземных астероидов. Усилия по обнаружению и отслеживанию этих астероидов заслуживают похвалы: более XNUMX миллионов наблюдений от астрономов-любителей и профессиональных астрономов были отправлены в Центр малых планет, центральный центр стратегии планетарной защиты НАСА.

К сожалению, статистика, представленная в инфографике, раскрывает тревожную реальность. Из 32,000 10,000 известных околоземных астероидов более 140 2013 имеют диаметр более 20 метров. Если один из них столкнется с Землей, он потенциально может уничтожить целый город. Для сравнения: высота Челябинского метеорита, нанесшего ущерб России в XNUMX году, оценивалась не более чем в XNUMX метров.

Инфографика также подчеркивает, что из примерно 14,000 140 астероидов шириной 50 метров, которые еще предстоит обнаружить, один из них может находиться на пути к столкновению с Землей. Кроме того, до сих пор не обнаружено около 1 астероидов диаметром XNUMX километр. Удар астероида такого размера может иметь катастрофические последствия для цивилизации.

Ответственность за планетарную защиту лежит не только на НАСА, но и на коллективе организаций. Инфографика служит напоминанием о том, что для обеспечения безопасности человечества еще предстоит проделать большую работу. Даже простая передача информации с помощью инфографики может вдохновить людей присоединиться к охоте за астероидами, способствуя усилиям планетарной защиты.

источники:
– НАСА – Околоземные астероиды по состоянию на 31 августа 2023 г.
– UT – Вот как НАСА планирует защитить Землю от астероидов и комет
– UT – НАСА делает защиту от астероидов приоритетом, переводя свою миссию по исследованию ОСЗ в фазу разработки
– UT – Должна ли планетарная защита занять центральное место?

By Вики Ставропулу

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