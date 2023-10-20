Существуют тысячи потенциально опасных астероидов, которые могут разрушить города

Подразделение планетарной защиты НАСА отвечает за обнаружение и отслеживание астероидов, которые потенциально могут столкнуться с Землей и вызвать масштабные разрушения. Хотя задача может показаться простой, на самом деле она довольно сложна. Астероиды не излучают свет, поэтому их обычно обнаруживают, когда солнечный свет отражается от их поверхности и улавливается телескопами, наблюдающими за ночным небом. В последнее время увеличилось количество телескопов, специально предназначенных для охоты на астероиды.

Согласно инфографике НАСА, опубликованной в октябре 2023 года, в настоящее время известно 32,000 405 околоземных астероидов. Усилия по идентификации и отслеживанию этих астероидов были замечательными: более XNUMX миллионов наблюдений были отправлены как любителями, так и профессиональными астрономами в Центр малых планет, центральный центр стратегии планетарной защиты НАСА.

Однако инфографика раскрывает некоторые тревожные статистические данные. Из 32,000 10,000 околоземных астероидов более 140 2013 имеют диаметр более 20 метров. Если бы один из этих астероидов столкнулся с Землей, он был бы способен стереть с лица земли целый город. Для сравнения: астероид, упавший на Челябинскую область в России в XNUMX году, оценивался в XNUMX метров в диаметре и причинил значительный ущерб и травмы.

Что еще более тревожно, так это то, что эксперты НАСА считают, что мы нашли лишь менее половины потенциально опасных астероидов шириной 140 метров. По их оценкам, еще предстоит открыть более 14,000 50 таких астероидов. Кроме того, существует около 1 астероидов диаметром XNUMX километр, которые не были обнаружены. Удар астероида такого размера может иметь катастрофические последствия, выходящие далеко за рамки разрушения одного города.

Сообщество планетарной обороны, в которое входят организации за пределами НАСА, сталкивается с непростой задачей по обеспечению безопасности человечества. Каждое усилие, даже самое незначительное, играет решающую роль в этой миссии. Захватывающая инфографика служит напоминанием о важности дальнейших усилий по выявлению и отслеживанию потенциально опасных астероидов.