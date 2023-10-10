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Наука

Новое исследование показывает влияние физических упражнений на психическое здоровье

ByМамфо Брешиа

Октябрь 10, 2023
Новое исследование показывает влияние физических упражнений на психическое здоровье

Недавнее исследование, проведенное исследователями престижного университета, пролило свет на положительное влияние физических упражнений на психическое здоровье. Исследование, в котором приняли участие более 1,000 участников, показало, что регулярная физическая активность может значительно улучшить общее психическое благополучие.

Исследователи определили упражнения как любую форму физической активности, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и способствует выбросу эндорфинов. Эти виды деятельности включали ходьбу, бег, езду на велосипеде, плавание и участие в командных видах спорта. Участников исследования попросили заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Результаты исследования показали сильную корреляцию между физическими упражнениями и улучшением показателей психического здоровья. Участники, которые регулярно занимались физическими упражнениями, сообщили о более низком уровне стресса, тревоги и депрессии. Они также сообщили о более высоком уровне самооценки и общей удовлетворенности жизнью.

Кроме того, исследование показало, что положительное влияние физических упражнений на психическое здоровье не ограничивается уровнем физической подготовки. Даже люди, у которых не наблюдалось значительной потери веса или изменений во внешности, все же сообщали об улучшении своего психического благополучия.

Эти результаты подчеркивают важную роль, которую физические упражнения могут играть в контроле и лечении психических заболеваний. Давно известно, что физические упражнения

By Мамфо Брешиа

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