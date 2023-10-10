Новое исследование показывает влияние физических упражнений на психическое здоровье

Недавнее исследование, проведенное исследователями престижного университета, пролило свет на положительное влияние физических упражнений на психическое здоровье. Исследование, в котором приняли участие более 1,000 участников, показало, что регулярная физическая активность может значительно улучшить общее психическое благополучие.

Исследователи определили упражнения как любую форму физической активности, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и способствует выбросу эндорфинов. Эти виды деятельности включали ходьбу, бег, езду на велосипеде, плавание и участие в командных видах спорта. Участников исследования попросили заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Результаты исследования показали сильную корреляцию между физическими упражнениями и улучшением показателей психического здоровья. Участники, которые регулярно занимались физическими упражнениями, сообщили о более низком уровне стресса, тревоги и депрессии. Они также сообщили о более высоком уровне самооценки и общей удовлетворенности жизнью.

Кроме того, исследование показало, что положительное влияние физических упражнений на психическое здоровье не ограничивается уровнем физической подготовки. Даже люди, у которых не наблюдалось значительной потери веса или изменений во внешности, все же сообщали об улучшении своего психического благополучия.

Эти результаты подчеркивают важную роль, которую физические упражнения могут играть в контроле и лечении психических заболеваний. Давно известно, что физические упражнения