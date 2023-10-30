Новый взгляд на нелинейный эффект Холла: раскрытие квантовой метрики

Исследователи из Центра развития топологических полуметаллов (CATS) Национальной лаборатории Эймса Министерства энергетики США в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета сделали новаторское открытие в области квантовой физики. Команда экспериментально продемонстрировала новый тип нелинейного эффекта Холла, основанный на квантовой метрике. Этот эффект определяет расстояния между электронными волновыми функциями внутри кристалла, проливая свет на сложные взаимодействия, происходящие на квантовом уровне.

Эффект Холла — явление, при котором электрический ток отклоняется под действием магнитного поля, — хорошо изучено уже несколько десятилетий. Однако нелинейный эффект Холла до сих пор оставался в основном теоретическим. Экспериментальное доказательство, предоставленное этим исследованием, знаменует собой важную веху в этой области.

Экспериментальная работа была дополнена теоретическим моделированием, проведенным в лаборатории Эймса. Исследователи стремились понять происхождение нелинейного эффекта Холла и лежащие в его основе механизмы. Благодаря своим расчетам и моделированию они обнаружили, что это явление возникает как из-за деформации решетки, так и из-за электронного смешивания двух разных материалов: марганца, висмута и теллура (MBT) и черного фосфора (BP).

Чтобы наблюдать нелинейный эффект Холла, исследователи ввели слои БП, имеющего разную симметрию, сверху и снизу кристалла МБТ. Эта введенная асимметрия нарушает симметрию чистого MBT, что приводит к ненулевому нелинейному отклику Холла.

Значение этого исследования выходит за рамки фундаментального понимания. Результаты открывают путь к открытию новых материалов с захватывающими и предсказуемыми реакциями, таких как квантово-метрический эффект Холла. Эти материалы потенциально могут быть использованы в электронных компонентах или датчиках в будущем.

Более подробную информацию об этом исследовании можно найти в опубликованной статье Анюань Гао и др. под названием «Квантовый метрический нелинейный эффект Холла в топологической антиферромагнитной гетероструктуре». Результаты открывают новые возможности для использования квантовой метрики и изучения ее применения в различных технологических достижениях.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое нелинейный эффект Холла?

Ответ: Нелинейный эффект Холла — это явление, при котором электрический ток нелинейно отклоняется в присутствии магнитного поля.

Вопрос: Что такое квантовая метрика?

Ответ: Квантовая метрика определяет расстояния между электронными волновыми функциями внутри кристалла и играет решающую роль в понимании квантовых взаимодействий.

Вопрос: Какие материалы использовались в исследовании?

Ответ: В своих экспериментах исследователи использовали марганец-висмут-теллур (MBT) и черный фосфор (BP).

Вопрос: Каково потенциальное влияние этого исследования?

Ответ: Исследование открывает возможности для открытия новых материалов с уникальными свойствами и предсказуемыми реакциями, которые можно было бы использовать в будущих электронных компонентах или датчиках.

Вопрос: Где я могу найти дополнительную информацию об этом исследовании?

Ответ: Дополнительную информацию можно найти в опубликованной статье Анюань Гао и др. «Квантовый метрический нелинейный эффект Холла в топологической антиферромагнитной гетероструктуре».