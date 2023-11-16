Недавно представлено: обширная коллекция Warbird Фрэнка Бормана

Фрэнк Борман, известный астронавт и бывший полковник ВВС США, был известен не только своим историческим командованием Аполлоном-8, но и своей страстью к боевым птицам. В то время как публика, возможно, помнит его за его революционную космическую миссию, энтузиасты боевых птиц прославляют Бормана как одного из основателей полета наследия ВВС США и владельца замечательной коллекции тщательно отреставрированных самолетов.

Вопреки распространенному мнению, коллекция Бормана не ограничивалась тяжелым железом. Среди его первых приобретений был редкий служебный самолет Convair L-13A, которым он владел с 1991 по 1995 год. Кроме того, он держал Harvard Mk.4, ласково известный как «Создатель пилотов», чтобы отточить свои рефлексы. Удивительно, но Борман некоторое время летал на Aero L-39C, самолете с другой стороны железного занавеса.

Будучи опытным летчиком-истребителем, Борман владел тремя североамериканскими истребителями, в том числе двумя «Мустангами»: P-51D USAAF № 44-84850 и построенным в Австралии самолетом CA-18 Mustang с серийным номером A68-187. У него также был самолет Sabre, в частности Canadair CL-13B Mk. 6, на котором он много летал, прежде чем передать его коллеге-пилоту Heritage Flight Эду Шипли.

В середине 2000-х годов Борман еще больше расширил свою коллекцию, приобретя как минимум еще двух боевых птиц по имени SU SU. Среди них был Cessna L-19, известный как SU SU III, который он с радостью взял в руки во время тридцать девятой годовщины трансляции «Аполлона-8» в канун Рождества.

Помимо боевых птиц, Борман также владел несколькими гражданскими старинными самолетами, в том числе Waco SRE с исполнительной конфигурацией, Stinson V-77 и C-45 Expeditor. Реставрации его команды постоянно получали призы на авиашоу, а его P-51 и P-63 получали высшие награды на выставке EAA Sun n' Fun.

Помимо своей замечательной коллекции, Борман внес значительный вклад как в авиацию, так и в корпоративный мир. Приведя Eastern Airlines к прибыльности, он стал примером вдохновляющего и воодушевляющего лидера для бесчисленного количества авиаторов. Его кончина в последние годы была встречена с большой печалью, оставив после себя пустоту в авиационном сообществе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какое достижение Фрэнка Бормана было самым известным?

Ответ: Фрэнк Борман наиболее известен своей ролью командира «Аполлона-8», первой миссии, покинувшей низкую околоземную орбиту и отправившейся на орбиту Луны.

Вопрос: Каким самолетом владел Фрэнк Борман?

Ответ: Фрэнк Борман владел множеством самолетов, в том числе боевыми птицами, такими как «Мустанги» и «Сейбр», а также гражданскими винтажными типами, такими как Waco SRE и Stinson V-77.

Вопрос: Фрэнк Борман участвовал в авиашоу?

Ответ: Да, многие реставрации Фрэнка Бормана получили призы на авиашоу, а его P-63 Kingcobra стал Гранд Чемпионом Warbird на авиашоу в Ошкоше в 1998 году.