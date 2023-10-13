Космическое путешествие Индии: новая эра космической деятельности

Успешная посадка посадочного модуля «Викрам» на южном полюсе Луны укрепила Индию позиции грозного космического лидера. Это достижение неудивительно для тех, кто следит за космическими путешествиями Индии. Это знаменует собой важную веху в развитии космической экосистемы страны, которая на протяжении многих лет неуклонно росла и развивалась.

Миссия «Чандраян-3», хотя и является значительным достижением, является лишь частью более крупной космической экосистемы Индии, которая быстро расширяется. Это означает начало новой эры космической деятельности для Индии, с новыми начинаниями и возможностями на горизонте.

Одним из ключевых факторов, способствующих космическим амбициям Индии, является спрос правительства и космическая политика. Объединение правительственных учреждений с предложениями частного сектора стало проблемой для многих космических держав, включая Индию. Однако с введением Индийской космической политики до 2023 года правительство стремится открыть для частного сектора возможности напрямую закупать космические технологии или услуги. Этот шаг поддерживается созданием трех заинтересованных организаций: ISRO, NewSpace India Limited и Индийского национального центра продвижения и авторизации космической деятельности (IN-SPACe). Эти организации обеспечивают отправную точку и пропагандируют индийский частный космический сектор, открывая возможности для роста и конкуренции.

Возможности запуска Индии также являются важным фактором в ее космическом путешествии. В настоящее время в стране имеется пять действующих ракет-носителей, шестая находится на подходе. Эти транспортные средства, такие как PSLV, GSLV и LVM3, доказали свою надежность на протяжении многих лет. Кроме того, в Индии появились частные системы запуска: такие компании, как Agnikul Cosmos и Skyroot Aerospace, разрабатывают собственные системы запуска. Передача малой ракеты-носителя (SSLV) под контроль частного сектора еще больше усиливает конкуренцию и подталкивает к развитию инфраструктуры, используемой всеми.

Более того, национальная безопасность играет решающую роль в космических устремлениях Индии. Нарушение доступа к космосу и его операций имеет серьезные экономические последствия, что делает его приоритетом национальной безопасности. Это особенно актуально для Индии, учитывая ее близость к региональным геополитическим конкурентам. Обеспечение устойчивости и безопасности космической инфраструктуры имеет важное значение для защиты экономических интересов страны.

В заключение отметим, что недавняя высадка Индии на Луну — это только начало новой эры космической деятельности для страны. Благодаря государственной поддержке, расширению возможностей запуска и сосредоточению внимания на национальной безопасности Индия имеет хорошие возможности для продолжения своего восхождения в качестве космического лидера.

источники:

– Космический фонд

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Сатпоиск

– Глобальная политика