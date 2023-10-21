Обсерватория Веры К. Рубин обнаруживает астероиды с помощью нового алгоритма

Обсерватория Веры К. Рубин, запуск которой запланирован на 2025 год, продемонстрировала свои возможности обнаружения астероидов еще до официального запуска. Исследователи из Вашингтонского университета разработали новый алгоритм под названием HelioLinc3D, который успешно идентифицировал околоземный астероид на основе всего лишь нескольких изображений. Алгоритм выполняет многоночную связь, объединяя данные за несколько ночей для поиска реальных объектов, используя меньше наблюдений, чем текущие инструменты.

Обсерватория Рубин стремится удвоить количество известных астероидов и потенциально опасных астероидов (PHA) в течение первых нескольких месяцев работы. PHA — это астероиды, орбиты которых достаточно близки к орбите Земли и потенциально могут столкнуться с нашей планетой. Благодаря большому обзорному телескопу Симони и крупнейшему в мире объективу типа «рыбий глаз» обсерватория будет делать цифровые изображения неба каждые три дня, генерируя примерно 20 терабайт данных за ночь.

Heliolinc3D был протестирован с использованием данных опроса ATLAS, проведенного Гавайским университетом. В ходе этого теста алгоритм успешно идентифицировал PHA под названием 2022 SF289, который наблюдался ATLAS, но не был идентифицирован как новый объект с помощью традиционных методов. Алгоритм обнаруживает изменения в небе, вычитая последовательные изображения и выявляя различия. Затем он измеряет яркость и положение этих различий.

Ожидается, что помимо идентификации PHA обсерватория Веры К. Рубин сделает ряд других открытий в Солнечной системе, включая объекты пояса Койпера и потенциально более крупные межзвездные объекты. Обсерватория произведет революцию в области астрономии, собрав беспрецедентный объем данных и предоставив ученым ценную информацию о нашей Солнечной системе и за ее пределами.

источники:

– Вашингтонский университет (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)