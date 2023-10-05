Манчестерский университет играет жизненно важную роль в миссии по изучению происхождения Вселенной

Манчестерский университет был выбран для участия в новаторской миссии LiteBIRD, целью которой является отслеживание закономерностей света из ранней Вселенной. Миссия под руководством Японии будет исследовать космическое микроволновое фоновое излучение (CMB), чтобы проверить обоснованность теории космологической инфляции, которая объясняет, как Вселенная быстро расширилась после Большого взрыва. Космическое агентство Великобритании первоначально выделило 2.7 миллиона фунтов стерлингов на финансирование британских ученых, в том числе из Манчестера, на разработку специализированных научных инструментов миссии и анализ данных.

Финансовая поддержка Великобритании также позволит Кардиффскому университету производить линзы и фильтры телескопов. По прогнозам, миссия получит в общей сложности 17 миллионов фунтов стерлингов британских инвестиций и будет запущена до 2030 года. LiteBIRD будет анализировать структуру поляризации B-режима реликтового излучения, чтобы обнаружить «первичные гравитационные волны», предоставив доказательства за или против космологической инфляции. .

Астрономы Манчестерского университета внесут свой вклад в работу группы по анализу данных, которая будет работать над изоляцией реликтового излучения от других форм излучения во Вселенной, минимизируя при этом инструментальные помехи. LiteBIRD является частью Европейского консорциума, проект возглавляет французское космическое агентство CNES.

LiteBIRD является преемником чрезвычайно успешной миссии Европейского космического агентства «Планк», в которой Манчестер сыграл важную роль. Знания и опыт университета в исследованиях CMB, начиная с конца 1970-х годов, внесут значительный вклад в успех миссии. Другие британские учреждения, в том числе Кардиффский университет, Кембридж, MSSL, UCL, Оксфорд и Сассекс, также внесут свой вклад в развитие миссии.

Доктор Стюарт Харпер, научный сотрудник из Манчестера, выразил восторг по поводу работы над LiteBIRD, подчеркнув важность понимания загрязняющих выбросов «на переднем плане» и инструментальных ошибок для анализа данных. Участие Манчестера в LiteBIRD, а также его лидерство в проекте обсерватории Саймонса ставят университет и Великобританию на передовые позиции в космологических исследованиях на следующее десятилетие.

источники:

- Манчестерский университет

– Космическое агентство Великобритании