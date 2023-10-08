Школа астрономии Университета Аризоны достигла важной вехи в проекте гигантского Магелланова телескопа

Школа астрономии Университета Аризоны достигла важной вехи в своем текущем проекте по строительству Гигантского Магелланова телескопа. Седьмое и последнее зеркало телескопа достигло максимальной температуры в процессе отливки. Завершение строительства зеркала приближает проект на один шаг к тому, чтобы астрономы могли наблюдать самые ранние части галактик, расположенные на расстоянии световых лет.

Гигантский Магелланов телескоп — это наземный оптический телескоп, который предоставит исследователям мощный инструмент для изучения происхождения галактик и, возможно, для совершения революционных открытий. Этот телескоп имеет решающее значение для обнаружения признаков жизни в атмосферах далеких планет.

Строительство телескопа было долгим и сложным процессом, в котором приняли участие тысячи ученых. Седьмое зеркало, образующее колоссальную сотовую структуру диаметром 28 футов, весит всего 1/5 твердого зеркала того же размера. Этот инновационный дизайн обеспечивает расширенную функциональность и эффективность.

Бадди Мартин, научный сотрудник проекта полировки зеркал, подчеркивает важность коллективной приверженности созданию конечного продукта телескопа. Результаты, полученные с помощью Гигантского Магелланова телескопа, внесут значительный вклад в наше понимание Вселенной, опираясь на богатое наследие Университета Аризоны в области космической науки.

Пока седьмое зеркало подвергается процессу охлаждения, который, как ожидается, займет около трех месяцев, вскоре после этого начнется этап полировки. После завершения строительства Гигантский Магелланов телескоп станет свидетельством сотрудничества и упорной работы команды и проложит путь к научным достижениям для будущих поколений.

В целом, прогресс в создании Гигантского Магелланова телескопа знаменует собой существенное достижение Школы астрономии Университета Аризоны и приближает нас к раскрытию тайн Вселенной.

источники:

– Школа астрономии Университета Аризоны