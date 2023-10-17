Газовые гиганты встречаются чаще, чем считалось ранее, показало исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что газовые гиганты, подобные Юпитеру, могут быть более распространены, чем считалось ранее, особенно в более спокойных регионах звездных систем. Традиционное понимание звездных систем заключалось в том, что они состоят из каменистых планет, близких к звезде, и газовых гигантов, расположенных дальше. Однако недавние открытия «горячих юпитеров», газовых гигантов, вращающихся очень близко к своим звездам, поставили под сомнение это предположение.

Исследование, проведенное Раффаэле Граттеном и его коллегами из Итальянского национального института астрофизики, было сосредоточено на движущейся группе Beta Pictoris, небольшой группе звезд, расположенной примерно в 115 световых годах от нас. Они проанализировали массу и движение 30 звезд этой группы и обнаружили, что примерно 20 из них потенциально могут поддерживать газовые гиганты, подобные по размеру Юпитеру, во внешних областях своих звездных систем.

Это открытие важно, поскольку предыдущие исследования показали, что газовые гиганты относительно редки в звездных системах: менее одной из пяти солнцеподобных звезд имеют свою собственную версию Юпитера. Исследователи полагают, что ключевое отличие заключается в среде Движущейся группы Бета Живописца, которая более разрежена и менее населена по сравнению с другими областями звездообразования. В этих тихих, разбросанных районах газовые гиганты имеют больше шансов на формирование и выживание.

Газовые гиганты, такие как Юпитер, рождаются в холодных внешних регионах звездных систем, где летучие элементы могут конденсироваться в лед и газ. Однако формирование и стабильность этих планет могут быть нарушены гравитационными взаимодействиями с другими планетами-гигантами или проходящим мимо звездами. В густонаселенных звездных регионах наличие большего количества звезд и меньшее расстояние между ними может затруднить формирование газовых гигантов и сохранение своего положения.

Хотя астрофизики спорят о месте рождения нашего Солнца, это исследование предполагает, что наша Солнечная система вряд ли возникла из густонаселенного звездного питомника. Исследование показывает, что наше Солнце могло возникнуть в более спокойной области, где было всего несколько рассеянных молодых звезд. Для дальнейшего понимания формирования звездных систем потребуются дополнительные исследования в более плотных областях звездообразования.

Данные, собранные обсерваторией ЕКА «Гайя», которая в настоящее время вращается вокруг Солнца, могут дать дальнейшее понимание этого интригующего вопроса.

Источники: Nature Communications, Inverse.