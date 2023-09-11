Ученые обнаружили более медленный рост космических структур, чем прогнозировалось

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что крупные космические структуры, такие как скопления галактик, растут медленнее, чем предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. Они также обнаружили, что подавление роста космических структур даже более значимо, чем предсказывает теория, из-за ускорения расширения Вселенной, вызванного темной энергией.

Распределение галактик во Вселенной не случайно; вместо этого они имеют тенденцию группироваться вместе. Эти скопления начинались как небольшие сгустки материи в ранней Вселенной и постепенно превратились в галактики, а затем в скопления галактик и нити. На рост этих космических структур влияет гравитационное взаимодействие и сжатие под действием собственной гравитации.

Темная энергия, которая является загадочным компонентом Вселенной, ускоряет расширение Вселенной, но оказывает противоположное влияние на рост крупных структур. Он гасит возмущения и замедляет рост структур. Изучая кластеризацию и рост космических структур, ученые могут получить представление о природе гравитации и темной энергии.

Чтобы исследовать рост структур, исследователи использовали различные космологические зонды. Они проанализировали космический микроволновый фон, который дает информацию о распределении материи в ранней Вселенной. Они также исследовали слабое гравитационное линзирование форм галактик, чтобы расшифровать распределение материи между нами и космическим микроволновым фоном.

Кроме того, исследователи изучили движение галактик в локальной вселенной, чтобы проследить рост структур в более позднее время. Наблюдаемая ими разница в темпах роста становится более заметной по мере приближения к сегодняшнему дню.

Эти результаты потенциально направлены на устранение «напряжения S8» в космологии, которое возникает, когда два разных метода дают противоречивые значения параметра, описывающего рост структур. Открытие исследователями позднего подавления роста могло бы привести эти две ценности в согласие.

Команда стремится еще больше усилить статистические доказательства этого подавления роста и получить более глубокое понимание последствий своих выводов. Это прекрасная возможность открыть новую физику или выявить потенциальные систематические ошибки в существующих моделях, чтобы лучше объяснить эволюцию космических структур.