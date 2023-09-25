Обнаружены новые решения задачи трех тел

Международная группа математиков недавно сделала замечательное открытие в области физики и математики. Они утверждают, что нашли 12,000 XNUMX новых решений сложной задачи трех тел, которая была предметом изучения на протяжении веков.

Задача трех тел включает в себя расчет устойчивой орбиты трех объектов, которые взаимно влияют друг на друга силой тяжести. Это сложная загадка, которая уже много лет интригует учёных и математиков. Ведущий автор исследования Иван Христов описал эти недавно открытые орбиты как имеющие «очень красивую пространственную и временную структуру».

Используя суперкомпьютер, команда смогла идентифицировать эти новые орбиты. Однако Христов считает, что с развитием технологий можно найти еще больше решений. Системы трех тел довольно распространены во Вселенной: множество планет или звезд вращаются вокруг друг друга внутри многих звездных систем. Поэтому понимание динамики этих систем имеет ценное значение для астрономов, изучающих космос.

Важно отметить, что, хотя эти вновь открытые орбиты важны, их стабильность еще предстоит определить. Чтобы орбита считалась стабильной, она должна быть способна неоднократно возникать с течением времени без распада. Реальные звездные системы могут обладать силами, которые могут нарушить теоретическую стабильность этих орбит.

Астроном Юхан Франк из Университета штата Луизиана предполагает, что новые решения на самом деле не могут быть реализованы в природе. Он объясняет, что после первоначального сложного орбитального взаимодействия системы трех тел часто распадаются на двойную систему и ускользающее третье тело.

Несмотря на потенциальное отсутствие стабильности в мире природы, эти недавно открытые решения представляют огромный теоретический интерес. Математики неизменно восхищаются сложностью задачи трех тел и обилием возможных решений, существующих в рамках законов физики.

источник:

- Новый учёный

— База данных arXiv