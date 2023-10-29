Наука, лежащая в основе кошачьего мурлыканья: раскрыт успокаивающий механизм

На протяжении веков кошки были любимыми спутниками, обеспечивающими комфорт и чувство спокойствия. Один из самых приятных аспектов присутствия кошек — их успокаивающее мурлыканье. В Национальный день кошек мы окунемся в увлекательный мир кошачьего мурлыканья с помощью посла WHISKAS и ветеринара MARS Petcare доктора Фионы Паттерсон.

Вопреки распространенному мнению, кошачье мурлыканье исходит не из горла. Вместо этого все начинается в мозгу, где сигналы посылаются мышцам гортани, заставляя их вибрировать. Когда кошка дышит, воздух проходит через эти вибрирующие мышцы, издавая характерный мурлыкающий звук.

Хотя обычно считается, что мурлыкающая кошка довольна, доктор Паттерсон объясняет, что мурлыканье может иметь разные значения. Понимание языка тела кошки и рассмотрение контекста ситуации имеют решающее значение для расшифровки ее мурлыкающих намерений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каковы причины мурлыканья кошки?

Ответ: Кошки могут мурлыкать по нескольким причинам, в том числе:

Признак удовлетворенности и счастья, обычно сопровождаемый расслабленной позой и полузакрытыми глазами.

Выражение голода или ожидание еды, часто сопровождающееся мурлыканьем и мяуканьем.

Установление связи между котятами и их матерью, поскольку мурлыканье начинается в очень раннем возрасте и помогает котятам сообщать о своем благополучии.

Самоуспокоение и поиск облегчения, особенно когда вы испытываете боль или страдания.

Помощь в собственном процессе заживления, поскольку вибрации, производимые мурлыканьем, могут способствовать восстановлению костей и тканей, облегчению дыхания, уменьшению боли и отека.

Вопрос: Все ли кошки мурлыкают?

О: Нет, не все кошки умеют мурлыкать. Только более мелкие кошки, например домашние, обладают анатомической способностью издавать мурлыкающие звуки. Более крупные кошки, такие как львы и тигры, не умеют мурлыкать, но могут рычать.

Кошки продолжают удивлять нас своим разнообразием звуков и поведения. Понимая науку и значение кошачьего мурлыканья, мы можем углубить нашу связь с этими невероятными существами и по-настоящему оценить спокойствие, которое они привносят в нашу жизнь.