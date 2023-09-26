Новый взгляд на формирование звезд и планет: наблюдения тройной звездной системы

Астрономы, в том числе профессор Джехан Бэй из Университета Флориды, добились значительного прогресса в понимании формирования звезд и сложностей формирования планет. В ходе исследования ученые наблюдали и анализировали спиральные рукава, питающие молодые звезды в развивающейся тройной звездной системе, проливая свет на процессы формирования звезд и планет.

Команда сделала важное открытие, когда они наблюдали три больших спиральных рукава, распределяющих материалы к звездам ранних стадий, известным как протозвезды, в развивающейся тройной звездной системе. Эти спиральные рукава, называемые «стримерами», обеспечивают необходимые материалы для роста молодых звезд за счет поглощения газа. Результаты, опубликованные в «Астрофизическом журнале», дают ценную информацию о происхождении этих стримеров.

Понимание формирования множественных звездных систем оказалось непростой задачей для ученых. Большинство звезд в галактике образуются кратно, в отличие от нашего Солнца. Существуют различные теоретические модели, объясняющие образование множественных звездных систем, но точные механизмы до конца не изучены.

Для изучения формирующей системы исследовательская группа использовала Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку (ALMA) — группу радиотелескопов. Как теоретик, профессор Бэ сыграл решающую роль в интерпретации наблюдаемых данных и их связи с теоретическими моделями. Компьютерное моделирование, проведенное в рамках исследования, подтвердило наблюдаемые данные, показав замечательное согласие между моделированием и наблюдениями.

Исследования команды открывают новые возможности для изучения формирования звезд и планет. В будущем они планируют наблюдать за другими образующими кратные звездные системы, чтобы определить, является ли наблюдаемая тройная звездная система аномалией или обычным явлением. Это создаст важные ограничения для нашего понимания процессов звездообразования.

Изучая ранние стадии формирования множественных звезд, астрономы надеются лучше понять формирование звезд и планет в целом.

Ссылка: «Тройные спиральные рукава тройной протозвездной системы, изображенные в молекулярных линиях» Чон-Ын Ли, Томоаки Мацумото, Хён-Джонг Ким, Сохо Ли, Дэниел Харсоно, Джехан Бэ, Нил Дж. Эванс II, Шуичиро Инуцука, Минхо Чой, Кеничи Татемацу, Джэ-Джун Ли и Дэниел Джаффе, Астрофизический журнал.