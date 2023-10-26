Обнаружен новый квантовый эффект: раскрытие феномена спинарана

Впервые группа физиков-экспериментаторов из Вюрцбург-Дрезденского кластера передовых технологий ct.qmat обнаружила новый квантовый эффект, названный «спинарон». Это новаторское открытие бросает вызов давнему эффекту Кондо, который был стандартной моделью взаимодействия магнитных материалов с металлами.

В своем эксперименте исследователи поместили отдельные атомы кобальта на медную поверхность и подвергли их воздействию интенсивного внешнего магнитного поля в тщательно контролируемой среде. С помощью сканирующего туннельного микроскопа им удалось наблюдать спиновую ориентацию атомов кобальта. Они обнаружили, что спин атомов кобальта постоянно переключается с положительного на отрицательный, возбуждая окружающие электроны меди. Это явление, известное как спинаронный эффект, было предсказано теоретиком Самиром Лунисом в 2020 году.

Существование спинаронного эффекта бросает вызов эффекту Кондо, который был преобладающим объяснением взаимодействия между кобальтом и медью. Эффект Кондо предполагает, что различные магнитные ориентации атома кобальта и электронов меди нейтрализуют друг друга, образуя «облако Кондо». Однако спинаронный эффект, наблюдаемый командой Вюрцбурга, показывает, что изменение намагниченности атома кобальта и связь с электронами меди приводят к другому состоянию.

Это революционное открытие открывает новые возможности в области спинтроники, где спин электронов используется для технологических приложений. Понимание и использование спинаронного эффекта потенциально может привести к прогрессу в области квантовых вычислений и хранения информации.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое спинаронный эффект?

Ответ: Эффект спинарон — это новый квантовый эффект, наблюдаемый в эксперименте, в котором отдельные атомы кобальта были помещены на поверхность меди. Спин атомов кобальта постоянно переключается между положительным и отрицательным, возбуждая окружающие электроны меди.

Вопрос: Что такое эффект Кондо?

Ответ: Эффект Кондо — это теоретическая концепция, которая была стандартной моделью для объяснения взаимодействия между магнитными материалами, такими как кобальт, и металлами, такими как медь. Это предполагает, что различные магнитные ориентации нейтрализуют друг друга, образуя «облако Кондо».

Вопрос: Как открытие спинаронного эффекта бросает вызов эффекту Кондо?

Ответ: Наблюдение спинаронного эффекта командой Вюрцбурга показывает, что изменение намагниченности атома кобальта и его связь с электронами меди создают другое состояние, что противоречит предположениям об эффекте Кондо.

Вопрос: Каковы потенциальные применения понимания спинаронного эффекта?

Ответ: Понимание и использование спинаронного эффекта может привести к прогрессу в спинтронике — области, в которой спин электронов используется для технологических приложений, таких как квантовые вычисления и хранение информации.

источник: Физика природы