Космическое побережье превратилось в известный центр космических исследований и инноваций, о чем свидетельствует значительный рост количества запусков. По словам командующего Space Launch Delta 2022 генерал-майора Стивена Парди, в 57 году было осуществлено рекордное количество запусков — 86, а в 92 году прогнозируется от 2023 до 45 потенциальных запусков.

Разбивка запусков в 2023 году показывает, что на мысе Канаверал было зарегистрировано 43 запуска, а в Космическом центре Кеннеди (KSC) — 10 запусков. SpaceX доминировала на рынке, выполнив в общей сложности 50 запусков, включая 47 запусков Falcon 9 и 3 запуска Falcon Heavy. United Launch Alliance (ULA) осуществила два запуска: один Delta IV Heavy и один Atlas V, а Relativity Space провела один запуск. Кроме того, было совершено 2 полета человека в космос.

В октябре Космическое побережье стало свидетелем нескольких заметных запусков. SpaceX запустила 22 спутника Starlink в рамках миссии Falcon 9. Ракета-носитель успешно выполнила свой восьмой полет и приземлилась на дрон в Атлантическом океане. Это был 70-й запуск SpaceX в этом году и 50-й запуск с космического побережья. Еще одним важным запуском в октябре стала ракета United Launch Alliance Atlas V, которая доставила на борт два испытательных спутника Amazon Project Kuiper.

Заглядывая в ноябрь, SpaceX запланировала миссию Falcon 9 для перевозки Cargo Dragon в рамках миссии CRS-29 для снабжения Международной космической станции (МКС). Кроме того, запланирован запуск Falcon 9 с лунным посадочным модулем Intuitive Machines IM-1, который может стать первой миссией NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), высадившейся на Луну.

В 2024 году Axiom Space готовится к коммерческому полету Axiom-3 на МКС. Дата запуска еще не определена, ожидается согласование с НАСА и планирование деятельности на орбите.

Растущее количество запусков Космического побережья не только способствует развитию экономики региона, но также способствует развитию космических технологий и расширяет наше понимание Вселенной.

источники:

- Командир космического запуска Delta 45 генерал-майор Стивен Перди

– Космический центр Кеннеди

— Станция космических сил на мысе Канаверал.

– СпейсИкс

- Объединенный стартовый альянс

– Пространство относительности