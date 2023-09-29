Ледяное поле Южной Патагонии: резервуар пресной воды и окно в изменение климата

Южно-Патагонское ледяное поле, расположенное в Южных Андах и охватывающее границу между Аргентиной и Чили, представляет собой одну из крупнейших сплошных ледяных масс в мире за пределами полярных регионов. Это ледяное поле, занимающее площадь около 12,363 XNUMX квадратных километров, является жизненно важным резервуаром пресной воды и домом для различных ледников, в том числе знаменитых ледников Перито-Морено и Упсала в Аргентине.

Расположенное в горном массиве Анд, ледяное поле является частью двух национальных парков: национального парка Лос-Гласиарес в Аргентине и национального парка Торрес-дель-Пайне в Чили. Образование ледяных полей происходит за счет накопления снега, который со временем постепенно сжимается и замерзает. Ледники, сформированные подстилающей топографией, часто возникают по краям ледяного поля.

На изображении, предоставленном Европейским космическим агентством (ЕКА), видно, как ледяное поле Южной Патагонии питает несколько меньших и более крупных ледников, таких как ледник Перито-Морено. Аргентинский ледник Перито-Морено, расположенный в правом верхнем углу изображения, питает озеро Аргентино и образует ледяную плотину, которая отделяет основную часть озера, видимую бирюзовым цветом, от его южного рукава, который выглядит серым.

Помимо своего визуального великолепия, ледяное поле Южной Патагонии играет решающую роль в исследованиях изменения климата из-за его чувствительности к колебаниям температуры. В последние годы это ледяное поле значительно отступило и истончилось, в первую очередь из-за глобального потепления. Эти изменения вызвали обеспокоенность по поводу повышения уровня моря и потенциальной потери ресурсов пресной воды.

Ледники служат крупнейшими в мире резервуарами пресной воды, а скорость их таяния или роста является ключевым индикатором воздействия изменения климата. Уменьшение ледников, в том числе в Патагонии, способствовало повышению уровня моря. Отступление многих ледников в регионе за последние полвека подчеркивает безотлагательность решения проблемы изменения климата.

В заключение отметим, что Южно-Патагонское ледяное поле не только завораживает своей потрясающей красотой, но и служит ценным источником пресной воды. Мониторинг воздействия изменения климата на это ледяное поле дает ценную информацию об изменении климата на планете.

Источник изображения: Европейское космическое агентство (ЕКА).

Источники: Европейское космическое агентство.