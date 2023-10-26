Ученые добились прорыва с помощью нанофотонного ускорителя электронов

Ученые добились революционного прогресса в ускорении частиц благодаря успешному запуску нанофотонного ускорителя электронов (NEA). Это выдающееся достижение открыло новые возможности для широкого спектра применений. Длина главной ускорительной трубы АЯЭ составляет всего 0.02 дюйма, что в ошеломляющие 54 миллиона раз короче окружности Большого адронного коллайдера ЦЕРН (БАК), самого большого и мощного ускорителя частиц в мире.

Основная цель создания этих ускорителей — использовать энергию, производимую ускоренными электронами, для точного медицинского лечения, которое может заменить более вредные формы лучевой терапии, используемые для борьбы с раковыми клетками. Нанофотонный ускоритель электронов представляет собой микрочип, содержащий чрезвычайно миниатюрную вакуумную трубку, состоящую из тысяч отдельных столбиков.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature исследователями из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU) в Германии, электроны были ускорены с начального значения энергии 28.4 килоэлектронвольт до 40.7 кэВ. Этот значительный рост почти на 43% демонстрирует потенциал АЯЭ. Исследователи Стэнфордского университета уже повторили это достижение с помощью своего собственного компактного ускорителя, хотя дальнейшие оценки продолжаются.

В отличие от БАК, который использует более 9,000 магнитов для создания магнитных полей, которые разгоняют частицы почти до скорости света, АЯЭ работает, направляя лучи света на столбы внутри вакуумной трубки. Этот метод усиливает энергию контролируемым образом, хотя результирующее энергетическое поле значительно слабее. Электроны, ускоренные АСЗ, обладают лишь примерно миллионной энергией частиц, ускоренных БАК.

Исследователи с оптимизмом смотрят на усовершенствование конструкции NEA путем изучения альтернативных материалов или включения нескольких трубок для большего ускорения частиц. Это достижение потенциально может облегчить новаторские применения, такие как проведение таргетной лучевой терапии непосредственно на пораженные участки тела с использованием ускорителя частиц, установленного на эндоскопе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Чем Нанофотонный ускоритель электронов (NEA) отличается от Большого адронного коллайдера (LHC)?

Ответ: АЯЭ значительно меньше по размеру и использует световые лучи для ускорения частиц, в то время как БАК использует магниты и достигает гораздо более высоких энергий частиц.

Вопрос: Каковы потенциальные применения АЯЭ?

Ответ: NEA демонстрирует многообещающие возможности в предоставлении точного медицинского лечения, особенно в области лучевой терапии рака.

Вопрос: Можно ли улучшить АЯЭ?

Ответ: Исследователи полагают, что, исследуя альтернативные материалы или соединяя несколько трубок, они смогут расширить возможности АЯЭ и еще больше ускорить частицы.

источники:

– Природа: Nature.com.

– Университет Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU): fau.eu