Наблюдение за небом: 20–23 октября.

В этой статье представлена ​​информация о наблюдениях неба с 20 по 23 октября, включая положение планет, видимость Луны и метеорный поток Ориониды.

Октябрь 20

Меркурий, самая маленькая планета Солнечной системы, достигнет верхнего соединения и станет видимой как вечерняя звезда в ноябре.

В темном окне можно увидеть М1, Крабовидную туманность, которая является остатком массивной звезды, взорвавшейся в 1054 году. Туманность выглядит как белесое пятно на небе, а ее центральный пульсар можно увидеть с помощью большого телескоп.

Октябрь 21

Сегодня вечером Международная ночь наблюдения за луной, и Луна достигает первой четверти. Это дает хорошие возможности для наблюдения за наступлением сумерек. Луна находится в Стрельце, высоко на юге на закате и движется к юго-западному горизонту.

Наблюдатели могут искать терминатор — линию, разделяющую темные и светлые области Луны. Вблизи экватора видны Апеннинские горы и кратеры Архимед, Автолик и Аристилл. К югу от экватора можно наблюдать кратеры Альбатегниус и Гиппарх.

Метеорный поток Ориониды также достигает пика сегодня вечером, и лучшее время для наблюдения приходится на ранние утренние часы 22 октября. Метеоры возникают из обломков, оставленных кометой Галлея, и их можно увидеть вблизи созвездия Ориона, точка излучения которого находится к северо-востоку от метеорного потока Ориониды. звезда Бетельгейзе. Наблюдатели могут ожидать увидеть от 15 до 20 метеоров в час до восхода солнца.

Октябрь 22

Лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды — раннее утро, между 2 часами ночи и восходом солнца по местному времени. Точка излучения метеоров находится рядом со звездой Бетельгейзе в созвездии Ориона, и лучшие виды открываются под углом примерно 45° по обе стороны от этой точки.

Наблюдатели должны найти темное небо с ясным обзором северного, восточного и южного горизонта и просканировать небо на предмет падающих звезд. Астофотографы также могут запечатлеть метеоры на своих изображениях. С приближением рассвета частота метеоров должна улучшиться.

Октябрь 23

Венера достигает наибольшего западного удлинения в 7:46 по восточному времени, появляясь примерно в XNUMX° от Солнца. Планета также достигает дихотомии, становясь полуосвещенной. Наблюдатели могут сравнить внешний вид Венеры в течение следующих нескольких дней, чтобы определить, когда она будет выглядеть ровно наполовину освещенной.

Венера в настоящее время видна как утренняя звезда и будет оставаться такой в ​​течение следующих нескольких дней.

источники:

– Астрономия: Роен Келли