Исследуйте скопление кричащих черепов в Кассиопее.

В честь пятницы 13-го давайте взглянем на скопление Кричащего Черепа, также известное как NGC 7789 или Роза Кэролайн. Это рассеянное скопление было открыто Каролиной Гершель в 1783 году и расположено в Кассиопее Королеве, к юго-западу от Кафа, бета-звезды Королевы.

Скопление относительно легко обнаружить, оно охватывает около 16 угловых минут. Он содержит около 1,000 звезд, но количество, которое вы можете решить, зависит от вашего оборудования. Некоторые наблюдатели утверждают, что видят внутри скопления форму, напоминающую череп, но обнаружить ее бывает сложно. Некоторые видят череп обращенным вперед, а другие видят его смотрящим в сторону.

Если вам интересно рассмотреть это жуткое скопление, возьмите бинокль или небольшой телескоп. Скопление Кричащих Черепов — захватывающий объект, который стоит наблюдать в жуткую пятницу 13-го.

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Не пропустите кольцевое солнечное затмение 14 октября.

14 октября должно произойти кольцевое солнечное затмение, которое станет ярким зрелищем для наблюдателей за небом. Во время кольцевого затмения Луна находится немного дальше среднего от Земли, в результате чего ее диск кажется меньшим, чем диск Солнца. Это создает эффект «огненного кольца», когда вокруг темного контура Луны видно тонкое кольцо Солнца.

Путь кольцевидности будет двигаться на юго-восток через Соединенные Штаты, начиная с северо-запада Тихого океана и проходя через Техас к Мексиканскому заливу. Некоторые части Техаса даже испытают почти 5-минутное кольцевое движение. Наблюдатели за пределами кольцевого пути все равно будут свидетелями частичного затмения, но для защиты глаз важно использовать соответствующее защитное оборудование, такое как очки для затмения или солнечные фильтры.

Если вам интересны конкретные детали вашего местоположения, есть несколько доступных ресурсов. Приложение One Eclipse от «Астрономов без границ» стоимостью 1.99 доллара США включает в себя симулятор затмения, таймер обратного отсчета и интерактивную карту. Кроме того, вы можете посетить Eclipse2024.org, чтобы получить информацию о безопасности глаз, местных обстоятельствах и симулятор затмения.

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Найди Нептун в Рыбах сегодня вечером

Если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, сегодня вечером у вас будет прекрасная возможность наблюдать за планетой Нептун. Посмотрите на юго-восток после захода солнца, чтобы найти Диадему Рыб, семизвездочный астеризм, расположенный недалеко от Великой площади Пегаса. Спуститесь на 5° к югу от Лямбды (λ) Psc, самой юго-восточной звезды в Диадеме, и вы увидите Нептун и полевую звезду на линии север-юг.

Нептун будет выглядеть как маленькая «плоская» звезда шириной 2 дюйма и может иметь голубоватый цвет. Звезда к югу от нее будет выглядеть как укол. В качестве бонуса вы также можете обнаружить рубиново-красную звезду под названием 19 Psc или TX Psc, расположенную в 2° к северо-северо-востоку от Лямбды. Эта углеродная звезда имеет темно-красный оттенок из-за рассеяния синего света в ее атмосфере.

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Наблюдайте за Ураном в Овне

Не упустите шанс понаблюдать за Ураном, когда он начинает свое путешествие через Овна-Овна. Уран, восходящий через несколько часов после захода солнца, можно найти рядом с более ярким Юпитером. Найдите линию, образованную двумя широко разнесенными звездами поля 7-й величины в Овне, чтобы найти Уран.

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