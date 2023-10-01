Суперболты: мощные удары молний более вероятны вблизи поверхности земли и воды

Новое исследование показало, что суперболты, чрезвычайно мощные удары молний, ​​чаще возникают, когда зоны зарядки грозовых облаков находятся вблизи поверхности земли или воды. Это открытие дает представление о том, почему в некоторых регионах наблюдается больше суперболтов, и может помочь предвидеть влияние изменения климата на эти явления.

Суперболты — это удары молний, ​​которые в 1,000 раз сильнее обычной молнии. Они составляют менее 1% от общего числа ударов молний, ​​но могут нанести значительный ущерб инфраструктуре и судам. Предыдущие исследования показали, что суперболты имеют тенденцию концентрироваться над северо-восточной частью Атлантического океана, Средиземным морем и Альтиплано в Перу и Боливии, одним из самых высоких плато на Земле. Однако до сих пор у ученых не было четкого объяснения образования и распространения этих суперболтов по всему миру.

Новое исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Атмосфера, дает первое объяснение образованию и распространению суперболтов над сушей и морем. Исследователи проанализировали ключевые факторы, такие как высота поверхности суши и воды, высота зарядной зоны, температура облаков и концентрация аэрозолей. Они обнаружили, что меньшее расстояние между зоной зарядки и поверхностью земли или воды приводит к значительно более мощным ударам молнии.

Регионы с наибольшей концентрацией сверхзаряженных молний, ​​а именно северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано, имеют одну общую черту: короткие промежутки между зонами заряда молний и поверхностями. Это открытие является крупным прорывом и поможет ученым понять, как изменения климата могут повлиять на появление суперболтов в будущем.

Хотя это исследование дает важную информацию, остается еще много неизвестных факторов, которые предстоит изучить. Команда планирует исследовать другие факторы, которые могут способствовать образованию суперболтов, такие как магнитное поле или изменения солнечного цикла. Понимание причин возникновения суперболтов является важным шагом на пути к более полному пониманию этого удивительного природного явления.

источник:

– Эфраим А., Розенфельд Д., Хольцворт Р. и Торнтон Дж. А. (2023). Возможная причина предпочтения супермолний над Средиземным морем и Альтиплано. Журнал геофизических исследований: Атмосфера. DOI: 10.1029/2022JD038254