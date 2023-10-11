Река Ду, десятая по величине река Франции, переживает сильную засуху, в результате чего уровень воды резко снижается. Лодки и доки, которые когда-то были затоплены, теперь покоятся на сухих камнях. Это необычное отсутствие осадков в сочетании с существующими геологическими особенностями привело к разрушительной ситуации в регионе.

Жители и местные жители с тревогой наблюдают за этим беспрецедентным событием. 81-летний Пьер Бийо, который всю свою жизнь прожил возле реки, выразил удивление по поводу нынешней засухи, которая, по его словам, почти никогда не случалась при его жизни. Однако он признал предыдущие периоды засухи.

В городке Виллер-ле-Лак полностью высохло озеро, в честь которого назван город. Теперь это заросшая травой грядка, по которой потенциально можно дойти до Швейцарии, не замочив ног. Аналогично, в швейцарском городке Ле-Брене причал, долгое время ожидавший воды, теперь пустует.

Многие считают, что эта засуха является результатом глобального потепления. Себастьен Арчидиакона выразил обеспокоенность по поводу ситуации, заявив: «Было бы глупо это отрицать». Хотя связь конкретного погодного явления с изменением климата может быть сложной задачей, ученые утверждают, что антропогенное глобальное потепление является причиной более частых и интенсивных экстремальных погодных явлений.

Помимо отсутствия осадков, еще одним фактором, способствующим исчезновению реки Ду, является сток ее воды в подземную соседнюю реку. Винсент Фистер, гидрогеолог EPTB, объяснил, что поток воды Дуба теряется в Лу из-за их соединения.

Последствия исчезновения реки ужасны для местной туристической индустрии. Сильно пострадали центр водных видов спорта рядом с озером и компания, занимающаяся речными круизами на реке Ду. В центре водных видов спорта отметили, что такие условия уже второй год подряд, и они еще хуже, чем раньше.

Резкое снижение уровня воды в реке вынудило круизную компанию перевозить пассажиров на автобусе вниз по течению в ущелье под названием Бассен-дю-Дуб, где осталась последняя вода. В предыдущие годы уровень реки обычно повышался в сентябре, но в этом году ситуация вызывает тревогу.

Капитан речной круизной компании отметил, что каждый день они теряют не менее 15 сантиметров воды. Уровень воды опустился на 11 метров ниже среднего, и даже рыбаку приходится ориентироваться в засушливых участках, которые когда-то были затоплены.

Туризм в регионе сильно пострадал, число посетителей значительно сократилось. Знаменитый водопад Со-дю-Дуб также прекратил течь в начале лета. Устойчивость местного бизнеса, в значительной степени зависящего от экосистемы реки, вызывает растущую обеспокоенность.

Кризис засухи на реке Ду во Франции подчеркивает острую необходимость решения проблемы изменения климата и разработки устойчивых решений для смягчения воздействия экстремальных погодных явлений на местные сообщества.

источники:

– Главный синоптик Meteo France Седрик Герцог.

– Винсент Фистер, гидрогеолог EPTB