Новый взгляд на кольца Урана: размер и происхождение лун контролируют

Новаторское моделирование показало, что размер и происхождение колец Урана неразрывно связаны с взаимодействием с пятью его основными спутниками. Это открытие, сделанное исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде, бросает вызов предыдущим теориям, которые предполагали, что кольца могли быть остатками удара, который заставил Уран наклониться на бок.

Новое исследование, проведенное Стивеном Кейном и Чжэсингом Ли, использовало моделирование для моделирования взаимодействия между спутниками Урана и его кольцевой системой. Эти взаимодействия происходят, когда спутники находятся в состоянии, известном как «резонанс среднего движения» с кольцами. Резонанс среднего движения — это явление, которое возникает, когда период обращения внешнего тела на целое число превышает период обращения внутреннего тела. В данном случае влияние двух самых внутренних спутников Урана, Миранды и Ариэля, вызвало значительное усечение колец на расстоянии 4.3 планетарных радиусов от планеты.

Вопреки предыдущим предположениям, исследование предполагает, что кольца Урана могли быть больше и ярче, когда они первоначально сформировались. Со временем спутники сыграли решающую роль в уменьшении колец за счет очищающего эффекта. Однако тот факт, что Уран все еще имеет кольца, означает, что они постоянно пополняются различными источниками пыли внутри системы Урана.

Исследование показывает, что удары по спутникам являются основным источником частиц пыли в системе. Кроме того, выбросу частиц также может способствовать выделение газа, вызванное гравитационными приливами Урана и других спутников. Удивительно, но исследователи обнаружили, что спутники способны выбрасывать примерно 35% пылевого материала на расстояние 40 планетарных радиусов, и это явление продолжается в течение десятков миллионов лет.

Результаты проливают свет на сложную динамику, происходящую в системе Урана. Моделирование также предполагает, что в прошлом орбиты спутников Урана могли быть разными, что привело к более сильному усечению колец. Кроме того, исследование показывает, что существовали возможности для стабильных орбит между большими спутниками, что дает захватывающее представление о том, как могла выглядеть система.

Аналогичная динамика наблюдалась в кольцевой системе Юпитера, что указывает на то, что эти взаимодействия характерны не только для Урана. Будущие исследовательские миссии, такие как предлагаемая миссия орбитального корабля Урана, могут дать больше информации о потере массы и динамике колец Урана. Поскольку Уран все еще практически не исследован, потенциал для захватывающих открытий в этом отдаленном уголке нашей Солнечной системы остается огромным.

Примечание. Исследовательская статья еще не опубликована в научном журнале, но доступна для ознакомления на веб-сайте препринтов arXiv.

Часто задаваемые вопросы

1. Что приводит к уменьшению размера колец Урана?

Взаимодействие между пятью основными спутниками Урана и его кольцевой системой приводит к тому, что размер колец со временем уменьшается. Резонансы между спутниками и кольцами приводят к вытеснению материала колец из системы.

2. Как пополняется запас пылевых частиц в кольцевой системе Урана?

Запас пылевых частиц в кольцевой системе Урана пополняется из различных источников. Одним из основных источников являются воздействия на спутники, как маленькие, так и большие. Кроме того, притоку частиц способствует выделение газа, вызванное гравитационными приливами Урана и других спутников.

3. Являются ли кольца Урана артефактами первоначального удара, вызвавшего его наклон?

Исследование предполагает, что кольца Урана не являются артефактами первоначального удара, вызвавшего его наклон. Материал кольца не смог бы сохраняться в течение длительного периода. Вместо этого кольца постоянно пополняются, что указывает на другое происхождение.

4. Была ли система колец Урана широко исследована?

Кольцевая система Урана остается относительно неисследованной. Единственной миссией, которая ненадолго пролетела мимо Урана, был «Вояджер-2» НАСА. Однако есть планы на будущую миссию орбитального корабля Урана, которая могла бы обеспечить более глубокое понимание планеты и ее колец.