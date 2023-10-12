Солнечное затмение «Огненное кольцо» поразит наблюдателей за небом

Солнечное затмение «огненное кольцо» будет видно в эту субботу, привлекая внимание наблюдателей за небом во многих штатах США, а также в некоторых частях Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это явление, известное как кольцевое солнечное затмение, происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней, из-за чего она кажется меньше Солнца. В результате «кольцо» солнечного света окружает Луну, создавая завораживающий эффект огненного кольца.

Это конкретное кольцевое солнечное затмение важно, потому что оно первое с июня 2021 года и не повторится в этой части страны до 2044 года. Доктор Келли Коррек, астрофизик и руководитель программы НАСА, выразила волнение по поводу этого уникального события во время недавней телеконференции. Она также подчеркнула, что следующее полное солнечное затмение состоится в апреле 2024 года, но за ним последует долгое ожидание до следующего кольцевого затмения в 2046 году.

Солнечное затмение «огненное кольцо» будет иметь разную продолжительность — от 1 до 5 минут, в зависимости от места наблюдения. Он начнется в Орегоне примерно в 9:13 по тихоокеанскому времени и завершится в Техасе около 12:03 по центральному поясному времени. Более 6.5 миллионов человек в США будут иметь возможность непосредственно стать свидетелями затмения, а еще от 68 до 70 миллионов будут находиться на расстоянии наблюдения в пределах 200 миль.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, крайне важно использовать сертифицированные очки для солнечного затмения, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Эти очки обеспечивают необходимую защиту глаз, поскольку взгляд прямо на солнце во время затмения может привести к серьезной травме глаз. Для наблюдения затмения не следует использовать бинокли, солнцезащитные очки и фотоаппараты без солнечных фильтров, поскольку они не обеспечивают адекватной защиты.

Для тех, кто не может наблюдать затмение лично, НАСА проведет прямую трансляцию этого события 14 октября с 11:30 до 1:15 по восточному времени на телеканале NASA TV, на веб-сайте агентства и в различных социальных сетях. Следующее солнечное затмение, полное солнечное затмение, произойдет 8 апреля 2024 года.

источники:

– НАСА – nasa.gov

– Новости ABC – abcnews.go.com