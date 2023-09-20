Подтверждение и опровержение: поиск самой дальней галактики

Ученые уже давно пытаются найти самую дальнюю галактику во Вселенной. Недавно был объявлен предварительный кандидат под названием «Галактика Мейси», что позволяет предположить, что она может существовать на невероятно ранней стадии космической истории. Однако дальнейшие исследования выявили еще одну галактику, CEERS-93316, которая, казалось, находилась еще дальше. Эти выводы нуждались в проверке.

Чтобы определить расстояние и возраст этих потенциальных «самых ранних галактик», астрономы под руководством Пабло Аррабала Аро из Национальной исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии в Тусоне, штат Аризона, провели спектроскопические исследования в сотрудничестве с командой из Шотландии. Их исследования подтвердили, что Галактика Мейси существовала как минимум через 390 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, они опровергли первоначальную оценку расстояния до CEERS-93316, установив для него более реалистичное красное смещение z ~ 4.9, примерно в 12 миллиардах световых лет от нас.

Подтверждение существования Галактики Мейси и открытие CEERS-93316 дают ценную информацию о ранней Вселенной. Эти галактики кажутся более яркими, чем другие в ту же эпоху, что предполагает быстрый рост галактик в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, что бросает вызов современным моделям формирования галактик.

Чтобы получить точные измерения расстояний, исследовательская группа провела дополнительные спектральные исследования двух галактик. Спектроскопия позволила им подтвердить высокое красное смещение галактики Мейси и опровергнуть более раннюю оценку CEERS-93316. Наблюдая за самыми ранними галактиками, астрономы надеются понять условия и процессы, которые привели к рождению и эволюции этих объектов на ранних стадиях существования Вселенной.

Это исследование, ставшее возможным благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST), демонстрирует возможности этой обсерватории в обнаружении галактик с большим красным смещением. Миссия JWST по поиску самой дальней галактики на заре космического времени позволит ученым собрать подробную информацию о ранней Вселенной. С каждым открытием возможности телескопа превосходят ожидания, предоставляя ценную информацию о физических характеристиках галактик ранней Вселенной.

Поскольку JWST продолжает изучать детство Вселенной, астрономы ожидают новых сообщений о ранних галактиках. В конце концов, JWST или его преемник могут обнаружить неуловимую «первую галактику», раскрывая важную информацию о Вселенной через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

источники:

– Сотрудничество с глобальной командой подтверждает и опровергает наличие далеких галактик

– Подтверждение и опровержение очень ярких галактик в ранней Вселенной

– Взгляд назад в раннюю Вселенную: история подтверждения и опровержения