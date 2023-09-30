Поиски вулканизма на экзопланетах с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) открыл новые возможности для изучения атмосфер экзопланет земной группы и понимания состояния их поверхности. Хотя планеты размером с Землю вокруг звезд, подобных Солнцу, в настоящее время недоступны с помощью JWST, будущие телескопы с возможностью прямой визуализации смогут наблюдать их. Обнаружение активного вулканизма на планете, похожей на Землю, имеет решающее значение, поскольку оно может дать представление о ее недрах и помочь нам понять сходство между Землей и Венерой.

Чтобы изучить это, исследователи провели моделирование с использованием климатической модели, чтобы создать четыре сценария экзоземли за восьмилетний период. Эти модели включали продолжающиеся крупные извержения магматических провинций с различными выбросами диоксида серы в диапазоне от 1.8 до 60 Гт. Атмосферные данные, полученные в результате этого моделирования, затем использовались для моделирования прямых изображений наблюдений в диапазоне 0.2–2.0 мкм, что привело к получению спектров отражения для каждого месяца моделирования экзоЗемли.

Анализируя спектры отражения, исследователи выявили изменения в размере основных элементов поглощения, таких как O3, O2 и H2O, а также изменения наклона спектра. Среди этих изменений наиболее заметными и наименее двусмысленными признаками вулканизма оказались изменения как в поглощении O3, так и в наклоне спектра.

Это исследование подчеркивает потенциал JWST и будущих телескопов для обнаружения вулканической активности на экзопланетах. Изучая эти вулканические следы, ученые могут получить ценную информацию о недрах этих планет и углубить наше понимание общих черт между Землей и другими скалистыми экзопланетами.

Источник: Колби М. Остберг, Скотт Д. Гузевич, Стивен Р. Кейн, Эрика Колер, Люк Д. Оман, Томас Дж. Фошез, Рави К. Коппарапу, Джейкоб Ричардсон, Патрик Уэлли. «Поиск вулканизма на экзопланетах с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба» (принято к публикации в AJ, 26 сентября 2023 г.) [Источник не включен в эту версию]

Определения:

– Земные экзопланеты: планеты, похожие по размеру и составу на Землю.

– Крупные извержения вулканических провинций: массивные извержения вулканов, выбрасывающие большое количество лавы и газа.

– Спектры отражения: представление количества света, отраженного объектом на разных длинах волн.

– Характеристики поглощения: определенные длины волн света, которые поглощаются определенными молекулами или элементами.

– Диоксид серы (SO2): газ, выделяющийся во время извержений вулканов, который, как известно, способствует атмосферным изменениям.

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