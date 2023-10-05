Самые тонкие материалы могут помочь сдержать глобальное потепление

Ученые обнаружили, что некоторые из самых тонких когда-либо обнаруженных материалов, известных как соединения MXene и MBene, могут помочь смягчить последствия глобального потепления. Эти двумерные вещества имеют поверхности большой площади, способные поглощать углекислый газ из атмосферы, тем самым снижая его вредное воздействие на климат. Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Михри Озкан и ее соавторы объяснили потенциал MXenes и MBenes в улавливании углекислого газа в недавней статье, опубликованной в журнале Chem. Эти материалы могут быть разработаны для избирательного улавливания углекислого газа благодаря их высокой селективности и межслоевому расстоянию.

Актуальность разработки технологий улавливания углекислого газа возросла, поскольку антропогенные выбросы углекислого газа продолжают расти. По прогнозам, без принятия мер температура на Земле может повыситься на 1.5 °C в течение следующего десятилетия, что приведет к суровым погодным явлениям, засухам, неурожаям, увеличению миграции и политической нестабильности. MXenes и MBenes были открыты в начале 2010-х годов учеными из Университета Дрекселя. MXene состоит из атомарно тонких слоев карбидов, нитридов или карбонитридов переходных металлов, а MBenes представляет собой размерные бориды переходных металлов, изготовленные из бора.

Хотя эти соединения многообещающи, существуют технические проблемы, которые необходимо решить, прежде чем их можно будет использовать в устройствах улавливания углерода. К ним относятся проблемы, связанные с синтезом в крупномасштабном производстве, неравномерное смешивание, температурные градиенты и проблемы теплопередачи. Однако эти препятствия можно преодолеть с помощью нисходящего подхода, расширяя масштабы методов мокрого травления или разрабатывая новые.

В сочетании с существующими технологиями, например, разработанными такими компаниями, как Climework AS, MXenes и MBenes могут сыграть решающую роль в извлечении углекислого газа из атмосферы и безопасном его хранении в долгосрочной перспективе. Уникальные свойства этих материалов делают их отличными кандидатами для улавливания углекислого газа, что дает надежду на борьбу с изменением климата.

Источник: профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Михри Озкан и ее соавторы в журнале Chem.

Определения:

1. Соединения MXene и MBene — тончайшие материалы, состоящие из атомарно тонких слоев карбидов, нитридов или карбонитридов переходных металлов (MXenes) и пространственных боридов переходных металлов, изготовленных из бора (MBenes).

2. Технологии улавливания углерода – методы, используемые для извлечения углекислого газа из атмосферы для безопасного и долгосрочного хранения.

3. Межслойная дистанционная инженерия – процесс управления расстоянием между слоями в двумерных материалах для повышения их селективности при улавливании углекислого газа.