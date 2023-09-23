Поиск экзопланет с использованием различных методов обнаружения был в центре внимания астрономов в последние годы. Одним из наиболее заметных методов является астрометрия, которая позволяет точно определять параметры орбит экзопланет.

В новом исследовании, проведенном Донг-Хонг Ву, была изучена вероятность обнаружения внеземными разумными цивилизациями планет в нашей Солнечной системе с помощью астрометрии. Посредством моделирования инжекции-восстановления была исследована возможность обнаружения четырех планет-гигантов в нашей Солнечной системе при различных базовых линиях наблюдений и ошибках наблюдений.

Результаты исследования показывают, что если бы внеземной разум наблюдал за нашей Солнечной системой в течение как минимум 90 лет с отношением сигнал-шум, превышающим 1, он смог бы обнаружить и охарактеризовать все четыре планеты-гиганта. Для отдельных планет, таких как Юпитер, Сатурн и Нептун, для обнаружения необходима базовая линия, превышающая половину их орбитальных периодов. Уран, с другой стороны, требует более продолжительной базовой линии наблюдения, поскольку период его обращения составляет примерно половину периода обращения Нептуна.

Более того, если точность астрометрии равна или превышает 10 мкс, более 8,700 звезд в пределах 30 парсеков нашей Солнечной системы могут обнаружить четыре планеты-гиганта в течение 100 лет. Кроме того, исследование предсказывает, что более 300 звезд в пределах 10 парсеков от нашей Солнечной системы смогут обнаружить нашу Землю, если они достигнут точности астрометрии 0.3 мкс.

Это исследование проливает свет на возможность обнаружения экзопланет с помощью астрометрии и подчеркивает потенциал внеземных цивилизаций в обнаружении и характеристике планет в нашей Солнечной системе. По мере совершенствования технологий и методов наблюдения наше понимание экзопланет и потенциала другой разумной жизни во Вселенной продолжает расширяться.

источники:

– У, Донг-Хонг. «Обнаруживаемость экзопланет с помощью астрометрии». Исследования в области астрономии и астрофизики.

– астро-ф.ЭП