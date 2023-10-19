Метеоритный дождь Ориониды: впечатляющее небесное событие

Метеорный поток Ориониды, считающийся одним из самых впечатляющих событий года, достигнет своего пика в эти выходные, предоставляя любителям астрономии возможность стать свидетелями этого завораживающего явления. Это ежегодное космическое зрелище происходит в середине октября, когда Земля проходит сквозь пыль и частицы, оставленные кометой Галлея.

Считающиеся НАСА самыми красивыми метеорными потоками, Ориониды часто создают иллюзию падающих звезд, оставляя за собой светящиеся следы. Эти метеоры могут даже создавать огненные шары — исключительно яркие метеоры, видимые невооруженным глазом.

По данным Американского метеорного общества, Ориониды в этом году, как ожидается, будут иметь среднюю силу, в среднем 15-20 метеоров в час. Однако отчеты показывают, что в последние годы некоторые наблюдатели стали свидетелями значительно большего количества метеоров.

Ориониды будут видны до 22 ноября, перекрываясь с метеорами Северных Таурид, пик которых достигнет 11-12 ноября.

Чтобы увидеть Ориониды во всей их красе, звездочетам рекомендуется смотреть на небо в предрассветные часы 21 и 22 октября. Лучшее время для наблюдения — после полуночи и незадолго до рассвета. Для получения оптимальных впечатлений рекомендуется найти открытое место вдали от городских огней. Темное небо без лунного освещения создаст наилучшие условия для наблюдения за ливнем.

В отличие от других небесных явлений, Ориониды можно наблюдать без специального оборудования. Просто дайте своим глазам привыкнуть к темноте, проведя на улице как минимум 30 минут до начала представления. Чтобы с комфортом наблюдать за метеоритным дождем, лягте на кресло с откидной спинкой и направьте взгляд на небо. В нижней половине неба обычно бывает больше всего метеоров, если только горизонт не ярко освещен.

Ясное небо необходимо для оптимальной видимости, и в этом году Луна будет освещена на 37% во время Орионид, что улучшит общее впечатление, если условия будут благоприятными.

Приготовьтесь быть очарованными небесным зрелищем метеорного потока Ориониды. Глядя на ночное небо, напоминайте о впечатляющих чудесах Вселенной.

Определения:

– Ориониды: метеорный дождь, который происходит ежегодно в середине октября, когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой Галлея.

– Комета Галлея: знаменитая периодическая комета, обращающаяся вокруг Солнца примерно раз в 76 лет.

– Огненные шары: яркие метеоры, оставляющие световой след и видимые невооруженным глазом.

– Северные Тауриды: еще один метеорный поток, перекрывающийся с Орионидами, достигающий своего пика 11–12 ноября.

источники:

- НАСА

– Американское метеорное общество

- Земля Небо

– Космос.com