Угроза солнечных бурь: призыв к созданию передовых систем прогнозирования

Гигантская солнечная буря обрушилась на Землю, вызвав широкомасштабные последствия и подчеркнув необходимость в передовых системах прогнозирования. Хотя вероятность того, что такой шторм произойдет в любой конкретный год, невелика, эксперты сходятся во мнении, что возникновение катастрофического события — лишь вопрос времени. Чтобы подготовиться к этой угрозе, правительственные учреждения и ученые во всем мире сотрудничают в разработке методов прогнозирования, причем многие выступают за внедрение искусственного интеллекта.

Самый опасный тип солнечной бури называется корональным выбросом массы (КВМ), который предполагает выброс заряженных частиц из атмосферы Солнца на высоких скоростях. Эти бури происходят часто, но их влияние на Землю зависит от различных факторов, в том числе от состояния магнитного поля нашей планеты. Когда CME сталкивается с Землей, он может вызвать сильные токи в линиях электропередачи и повредить нашу энергосистему и электронную инфраструктуру.

Солнечные бури также могут представлять опасность для подводных оптоволоконных кабелей, используемых для передачи данных в Интернете, и спутников на более высоких орбитах. Ущерб, причиненный этими ураганами, может нарушить подключение к Интернету и вывести из строя важные спутниковые системы, такие как GPS. В некоторых случаях солнечные бури могут даже привести к падению спутников на более низких орбитах на поверхность.

Исторически солнечные бури сеяли хаос на Земле. Легендарное событие Кэррингтона в 1859 году вызвало полярные сияния на юге вплоть до Карибского моря и привело к сбоям в работе телеграфных сетей. Хотя оценки различаются в зависимости от частоты крупных солнечных бурь, они представляют собой серьезную угрозу для нашей инфраструктуры. Например, солнечная буря 1989 года обесточила Квебек на девять часов.

Ученые предупреждают, что Солнце вступает в период пиковой активности, и мы вступаем в сезон солнечных бурь. Однако наши нынешние системы предупреждения обеспечивают предупреждение всего за несколько часов или даже минут до того, как разразится крупная солнечная буря. Чтобы устранить это ограничение, эксперты работают над разработкой усовершенствованных систем прогнозирования, которые могут обеспечить более продолжительное время предупреждения. Искусственный интеллект рассматривается как важнейший компонент в этом начинании.

Поскольку мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на электронные устройства и инфраструктуру, очень важно быть готовыми к последствиям солнечных бурь. Инвестируя в передовые системы прогнозирования и используя искусственный интеллект, мы можем улучшить нашу способность смягчать последствия будущих солнечных бурь.

источники:

– Ян Коэн, главный научный сотрудник Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса

– Делорес Книпп, профессор Университета Колорадо, Боулдер

– Министерство обороны США