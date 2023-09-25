Спешка в освоении космических ресурсов: баланс экономических выгод и экологических проблем

Последние достижения в области космических технологий открыли странам и частным компаниям возможность изучить потенциал космических ресурсов. Успешная лунная миссия Индии, которая выявила наличие лунной воды возле южного полюса Луны, вызвала глобальное стремление использовать этот доступный природный ресурс. Эта гонка за добычей космических ресурсов обусловлена ​​экономическими выгодами, которые она предлагает, включая уменьшение нехватки ресурсов на Земле и содействие устойчивому развитию.

Стоимость лунных миссий значительно снизилась благодаря многоразовым ракетным технологиям и достижениям в конструкции космических кораблей. Такие компании, как SpaceX и Blue Origin, разрабатывают сверхтяжелые ракеты-носители, способные доставлять большие полезные нагрузки на низкую околоземную орбиту, что делает исследование космоса более доступным. Во всем мире разрабатываются и другие многоразовые транспортные средства, что свидетельствует о растущем интересе к космической добыче полезных ископаемых.

Космические ресурсы в основном состоят из лунных летучих веществ, таких как вода и реголит, которые можно использовать локально или экспортировать обратно на Землю. Лунная вода особенно ценна как ресурс для космических миссий, поскольку ее можно расщепить на водород и кислород, служащие ракетным топливом. Более низкая гравитация на Луне облегчает добычу и транспортировку лунной воды, что потенциально совершит революцию в орбитальной экономике. Кроме того, реголит Луны может предоставить необходимые материалы для будущих космических миссий, включая еду, воду, воздух и строительные материалы.

Космические ресурсы также обещают снизить воздействие наземной добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Такие металлы, как никель, кобальт и редкоземельные элементы, имеющие решающее значение для перехода к экологически чистой энергии на Земле, могут быть получены из космоса, что сводит к минимуму потребность в добыче на Земле.

Однако освоение космической добычи создает экологические проблемы, которые требуют тщательного рассмотрения. Частые запуски ракет могут повлиять на атмосферу Земли, а возвращение материалов из космоса может иметь последствия для изменения климата. Более того, деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе может нарушить хрупкую космическую среду, создав угрозу для космических кораблей и астронавтов.

Поскольку страны и частные компании конкурируют за получение выгоды от космических ресурсов, важно найти баланс между экономическими выгодами и потенциальными экологическими последствиями. Устойчивая практика и правила станут неотъемлемой частью обеспечения ответственной добычи и использования ресурсов в космическом пространстве.

источники:

– «Moonshot: поиски Индии космических ресурсов».

– «Соглашения Артемиды: руководящие принципы для миссий США на следующую Луну».

– «Глобальная гонка за освоение космического пространства».

– «Космическая добыча: вызовы и возможности».

– «Устойчивое исследование космоса и Луны: роль ISRU».