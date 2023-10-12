Симпозиум NESAS и SAS Лестера В. Строка посвящен аналитической атомной спектрохимии

11 октября 2023 года состоялся симпозиум NESAS и SAS Лестера В. Строка, посвященный вкладу профессора Марии Монтес-Байон в область аналитической атомной спектрохимии. На симпозиуме, проходившем в зале Каскад 1, выдающаяся работа профессора Монтес-Байона была отмечена премией Лестера В. Строка. Награда, вручаемая Секцией Новой Англии Общества прикладной спектроскопии, признает существенные исследования и применения аналитической атомной спектрохимии в сферах наук о Земле, наук о жизни, а также звездных и космических наук. Помимо специальной медали, профессор Монтес-Байон получила гонорар за свои достижения.

Симпозиум начался с того, что Йорг Беттмер из Университета Овьедо представил свою работу «Личная ретроспектива анализа малых объектов: наночастицы и отдельные клетки». Он обсудил эволюцию исследований своей лаборатории в области анализа небольших объектов, особенно наночастиц и отдельных клеток, с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). На презентации было продемонстрировано обнаружение наночастиц размером менее 10 нм и их применение в различных системах частиц и биогенных наночастицах.

Затем Детлеф Гюнтер из ETH Zurich представил «Исследование азотной плазмы для анализа аэрозолей, генерируемых лазером». Его доклад был посвящен исследованию азотной плазмы в качестве газа-носителя для масс-спектрометрии с лазерной абляцией и индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS) и дал представление о различных комбинациях газа-носителя и распределении частиц по размерам. Гюнтер проанализировал преимущества и недостатки использования азотной плазмы в этом контексте.

Стивен Рэй из SUNY Buffalo выступил с презентацией на тему «Ионизация с использованием микроволнового излучения и химические процессы для масс-спектрометрического анализа». Он подчеркнул важность источников ионизации в масс-спектрометрии и подчеркнул роль микроволновой энергии в модулировании условий ионизации для атомных и молекулярных источников ионизации. В презентации были продемонстрированы примеры химии с микроволновой модуляцией и ее потенциального применения в масс-спектрометрии, а также сравнение этих методов с традиционными стратегиями ионизации.

Ракель Гонсалес Де Вега из Университета Граца обсудила тему «Анализ нетрадиционных элементов с помощью ICP-MS: определение углерода и фтора». В ее презентации были представлены инновационные методологии анализа традиционно сложных элементов, таких как углерод и фтор, с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Де Вега продемонстрировал адаптированные и новые методы определения этих элементов в различных матрицах.

Юрис Мейя из Национального исследовательского совета завершил симпозиум своей презентацией на тему «Роль анализа данных в аналитической химии». Мейя подчеркнул важность анализа данных в аналитической химии и его эволюцию с первых дней экспериментальной химии. Он привел примеры того, как методы анализа данных способствуют более надежным измерениям в современной аналитической химии.

Симпозиум NESAS и SAS Лестера В. Строка предоставил всестороннее исследование аналитической атомной спектрохимии. Известные исследователи в области атомной спектроскопии поделились своими работами, и это мероприятие послужило платформой для сотрудничества между учеными, математиками и статистиками в стремлении к точности и инновациям в атомной спектроскопии.

Источники: Секция Новой Англии Общества прикладной спектроскопии, ScixConference.org.