Астрономы надеются, что новая обсерватория разгадает тайны темной энергии и темной материи

Ученые надеются, что будущая обсерватория Веры К. Рубин, которая начнет работу в 2025 году, предоставит решающее понимание природы темной энергии и темной материи. Эти загадочные компоненты, составляющие большую часть энергии и материи Вселенной, долгое время озадачивали исследователей из-за своей неуловимой природы.

Обсерватория, расположенная на вершине Эль-Пеньон горы Серро-Пачон в Чили, будет проводить «Наследие обзора пространства и времени» (LSST), наблюдая за всем видимым южным небом каждые несколько ночей в течение десятилетия. Это амбициозное исследование позволит каждую ночь получать до 1000 изображений неба, что позволит ученым изучать Вселенную в беспрецедентных деталях.

Одна из основных целей обсерватории Рубин — составить карту распределения темной материи, изучая, как она искажает изображения далеких галактик. Крупномасштабная космическая паутина темной материи вызывает эффект гравитационного линзирования, который можно использовать для отслеживания ее присутствия и лучшего понимания ее свойств. Это позволит лучше понять формирование и структуру Вселенной.

Кроме того, обсерватория прольет свет на роль темной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной. Наблюдая за галактиками и моделями их кластеризации, ученые надеются расшифровать сложное взаимодействие между темной материей и темной энергией и то, как они формируют космос.

Темную материю и темную энергию сложно изучать, поскольку они не взаимодействуют со светом и по существу невидимы. О темной материи можно судить только по ее гравитационному воздействию на видимую материю, в то время как темная энергия взаимодействует с тканью пространства и времени. Точное картирование космической паутины с помощью гравитационного линзирования позволит астрономам лучше понять эти загадочные явления.

Обсерватория Веры К. Рубин представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании темной Вселенной. Разгадывая тайны темной энергии и темной материи, ученые надеются получить более глубокое понимание фундаментальной природы космоса.

источники:

– Обсерватория Рубин: https://www.lsst.org/

– Исследование темной энергии: https://www.darkenergysurvey.org/

– Scientific American: https://www.scientificamerican.com/article/mapping-the-cosmic-web-in-vivid-detail/