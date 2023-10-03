Исследование космических темных веков: эксперимент с лунным телескопом

Перспектива размещения телескопов на обратной стороне Луны, защищенной от помех со стороны Земли, стала веской причиной для возобновления лунных миссий. Однако экстремальный диапазон температур на Луне, колеблющийся от -175°C (-280°F) до 140°C (280°F), вызывает опасения по поводу выживания научных инструментов. Чтобы решить эти проблемы, эксперимент LuSEE-Night направлен на развертывание небольшого радиотелескопа на поверхности Луны, чтобы проверить его устойчивость.

Растущие помехи, вызванные свечением неба и спутниками, затруднили оптические исследования во многих местах по всему миру. Даже телескопы на вершинах гор не застрахованы от этих сбоев. С другой стороны, радиотелескопы сталкиваются с такими проблемами, как предотвращение помех от местных FM-станций и микроволновых печей. Размещение телескопов в космосе было частичным решением, как продемонстрировали космический телескоп Хаббл и будущий космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST). Однако для захвата более длинных волн требуются большие антенны, чему могут способствовать стабильная платформа и свободная от помех среда Луны.

Лунный радиотелескоп позволит изучить несколько проблем, которые современные инструменты не могут эффективно решить. Основная цель будет заключаться в исследовании космических темных веков, периода между возникновением космического микроволнового фона (CMB) и появлением первых звезд. Ожидается, что радиосигналы этой эпохи будут находиться в диапазоне от 0.5 до 50 МГц — длины волн, которые практически невозможно обнаружить с Земли из-за присутствия сигналов, создаваемых человеком, и атмосферных искажений. Основное внимание будет уделяться обнаружению провалов, вызванных поглощением водородом Средневековья растянутого реликтового излучения, а не дополнительного излучения.

Реализация такого проекта будет непомерно дорогой, что сделает эксперимент LuSEE-Night важнейшей исследовательской миссией. LuSEE-Night, оснащенная 3-метровой (9.8 фута) антенной, проверит технологию в меньшем масштабе, чтобы выявить потенциальные ловушки. Ожидаемое развертывание антенны на поверхности Луны намечено на 2025 год.

Место проведения LuSEE-Night было тщательно выбрано с учетом нетронутой, радиотихой среды на обратной стороне Луны. Доктор Кайя Ротермунд из лаборатории Беркли подчеркнула важность этой миссии, заявив: «LuSEE-Night — это миссия, показывающая, можем ли мы проводить такого рода наблюдения из места, в котором мы никогда не были, а также в диапазоне частот, который мы никогда не могли наблюдать».

Однако эксперимент сталкивается с дополнительными проблемами из-за солнечного вмешательства, ограничивающего наблюдения лунной ночью. Прибор должен выдерживать экстремальные температуры, в том числе -175°C (-280°F) при работе и 140°C (280°F) в течение лунного дня. Связь также является препятствием, поскольку большая часть Луны затрудняет прямые сигналы. Инструкции необходимо будет передать на спутник на лунной орбите, который затем передаст информацию на посадочный модуль, когда условия выровняются.

В случае успеха эксперимент LuSEE-Night заложит основу для создания более масштабных лунных телескопов, предоставив астрономам возможность планировать амбициозные исследования космоса.

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