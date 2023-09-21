Исследование показало, что использование запасов воды на Луне может потребовать переосмысления планов

Новый анализ лунных кратеров показал, что эти образования слишком молоды, чтобы содержать древние резервуары водяного льда, что бросает вызов предыдущим предсказаниям о распределении и изобилии воды на Луне. Физик Норберт Шёргхофер и астрофизик Ралука Руфу провели исследование и обнаружили, что возраст большинства кратеров с постоянными очагами теней, представляющих особый интерес для будущих исследований, составляет менее 2.2 миллиарда лет.

До этого исследования ученые полагали, что постоянно затененные области (PSR), такие как глубокие кратеры, могут улавливать и накапливать водяной лед в течение миллиардов лет из-за их чрезвычайно низких температур. Однако анализ показывает, что PSR не были защищены от Солнца в течение достаточного периода времени, чтобы обеспечить такое накопление.

Полученные результаты имеют важное значение для лунных миссий, в частности для миссии НАСА «Артемида III», которая в настоящее время выбирает места для посадки на основе близости PSR. Хотя это открытие означает, что на Луне не ожидается существования древних резервуаров водяного льда, оно также предполагает, что более старые PSR потенциально могут содержать больше воды, чем более молодые. Определение возраста кратеров поможет определить подходящие места посадки для будущих миссий.

Источники: Достижения науки.

Определения:

Лунные кратеры: выбоины и выбоины на лунной поверхности, образовавшиеся в результате ударов комет и астероидов.

Водяной лед: Замороженная вода в виде льда.

Постоянно затененные области (PSR): области на поверхности Луны, которые никогда не подвергаются воздействию солнечного света.

Резервуары: Естественные места хранения.