Удивительный возраст Луны: выводы из кристаллов циркона

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом, показало, что Луна на самом деле на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее. Это новаторское открытие основано на анализе кристаллов циркона, обнаруженных в образцах лунной породы, доставленных миссией Аполлон-17 в декабре 1972 года. Исследование, опубликованное в журнале Geochemical Perspectives Letters, бросает вызов существующей теории формирования Луны и дает свежие идеи. в раннюю историю нашей Солнечной системы.

Преобладающая гипотеза предполагает, что Луна образовалась в результате колоссального столкновения объекта размером с Марс и молодой Земли. По предыдущим оценкам, это катастрофическое событие произошло около 4.425 миллиарда лет назад. Однако новый анализ кристаллов циркона показывает, что рождение Луны на самом деле произошло примерно на 40 миллионов лет раньше, около 4.46 миллиарда лет назад. Это открытие означает значительный сдвиг в нашем понимании происхождения Луны.

Циркон, распространенный минерал, обнаруженный в земной коре, сыграл решающую роль в этом открытии. Изучая возраст кристаллов циркона как из лунных, так и из земных образцов, ученые смогли определить возраст Луны с большей точностью. Использование атомно-зондовой томографии на базе Северо-Западного университета позволило детально изучить атомную структуру циркона, что позволило исследователям подсчитать количество атомов, подвергшихся радиоактивному распаду. Это дало ценную информацию о возрасте кристаллов.

Ведущий автор исследования Дженника Грир из Университета Глазго объяснила, что кристаллы циркона, обнаруженные на поверхности Луны, должно быть, образовались после того, как лунный океан магмы остыл. Наличие этих кристаллов указывает на минимально возможный возраст Луны. Датируя самые старые кристаллы в лунных образцах, ученые смогли убедиться, что возраст Луны составляет не менее 4.46 миллиарда лет.

Значение этого исследования выходит за рамки простого любопытства. Понимание возраста и формирования Луны дает ценную информацию об истории нашей Солнечной системы и нашем месте во Вселенной. Гравитационное влияние Луны стабилизирует ось вращения Земли, вызывая такие явления, как приливы и 24-часовые сутки. Без Луны жизнь на Земле была бы совершенно иной. Это новое понимание возраста Луны способствует достижению более широкой цели — постижению хрупкого баланса и взаимосвязи нашей природной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Сколько лет Луне?

Ответ: Согласно недавним исследованиям, возраст Луны составляет примерно 4.46 миллиарда лет, что делает ее на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Вопрос: Что привело учёных к выводу, что Луна старше?

Ответ: Ученые провели анализ кристаллов циркона, найденных в образцах лунных пород. Изучив атомную структуру этих кристаллов с помощью атомно-зондовой томографии, исследователи смогли с большей точностью определить возраст Луны.

Вопрос: Почему важен возраст Луны?

Ответ: Понимание возраста Луны помогает ученым собрать воедино загадку ранней Солнечной системы и получить представление о влиянии, которое она оказала на формирование Земли. Кроме того, гравитационное влияние Луны играет решающую роль в стабилизации оси вращения Земли и влияет на такие явления, как приливы и отливы.

Вопрос: Как кристаллы циркона способствовали определению возраста Луны?

Ответ: Кристаллы циркона, найденные как на Земле, так и на Луне, позволили ученым использовать методы радиоактивного датирования для определения их возраста. Анализируя количество атомов, подвергшихся радиоактивному распаду, исследователи смогли установить минимальный возраст Луны.