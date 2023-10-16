Исследование раскрывает происхождение шаровых скоплений в Млечном Пути

Недавнее исследование, проведенное астрономами из Института перспективных исследований фундаментальных наук в Иране, проливает свет на происхождение шаровых скоплений в Млечном Пути. Шаровые скопления представляют собой плотные скопления звезд, вращающихся вокруг галактик, и давно подозревалось, что некоторые из этих скоплений были украдены у других галактик или поглощены Млечным Путем.

Исследовательская группа использовала компьютерное моделирование для моделирования взаимодействия между карликовыми галактиками (маленькими галактиками-спутниками, вращающимися вокруг Млечного Пути) и шаровыми скоплениями внутри них. Они обнаружили, что процент скоплений, которые могут быть отделены от родительских галактик, варьируется в зависимости от орбит скоплений и массы галактики.

На основе моделирования астрономы пришли к выводу, что по крайней мере два шаровых скопления возникли из галактики Печь, четыре — из Большого Магелланова Облака, два — из Малого Магелланова Облака и 14 — из карликовой галактики Стрельца. Кроме того, они определили несколько шаровых скоплений, которые с высокой вероятностью связаны с карликовой галактикой Стрельца и Большим Магеллановым Облаком.

Однако исследователи отметили, что их модели были упрощены и не полностью учитывали сложные трехмерные структуры карликовых галактик. Они призвали к дальнейшим исследованиям для изучения этих недавно выявленных кластерных ассоциаций и обеспечения более полного понимания происхождения шаровых скоплений в Млечном Пути.

источники:

– Ширази А.Р., Рахими А., Зонузи А.Х. и др. (2020), «Побег шаровых скоплений», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества.

– Изображение предоставлено: Закон Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе / DR.