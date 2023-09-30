Насколько велик Млечный Путь? Новое исследование дает неожиданный ответ

Новое исследование позволило более точно измерить массу Млечного Пути, и результаты оказались удивительными. Определение массы галактики — сложная задача, сродни попытке одной клетки человеческого тела вычислить общую массу всего тела. Однако исследователи нашли способ оценить массу галактики, проанализировав кривую ее вращения.

Кривая вращения измеряет скорость звезд в галактике в зависимости от их расстояния от галактического центра. Сопоставляя функцию массы на радиус с кривой вращения галактики, ученые могут определить ее общую массу. Хотя массы многих близлежащих галактик были точно измерены с помощью этого метода, определение массы самого Млечного Пути представляет собой проблему.

Из-за наличия газа и пыли в центре галактики звезды на дальней стороне нам не видны. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи полагаются на измерение кривой вращения с использованием излучения слабого света нейтрального водорода, длина волны которого составляет около 21 сантиметра. Хотя этот метод и не так точен, как звездные измерения, он позволил приблизительно оценить массу Млечного Пути, составив около триллиона солнечных масс.

Однако в недавнем исследовании использовались данные космического корабля Gaia, которые содержат данные о положениях и движении миллиардов звезд в нашей галактике. Проанализировав этот обширный набор данных, исследователи смогли рассчитать очень точную кривую вращения Млечного Пути. Команда определила так называемый кеплеровский спад, который означает внешнюю область Млечного Пути, где скорости звезд начинают падать в соответствии с законами Кеплера. Используя эту информацию, команда определила, что масса Млечного Пути составляет около 200 миллиардов солнечных масс, что значительно меньше, чем предыдущие оценки.

Это открытие означает, что Млечный Путь содержит меньше темной материи, чем считалось ранее. Хотя верхний предел массы Млечного Пути оценивается в 540 миллиардов солнечных масс, новые измерения показывают, что галактика по меньшей мере вдвое массивнее, чем считалось ранее. Это исследование дает ценную информацию о составе и структуре нашей галактики.

Источник: Цзяо, Юнджун и др. «Обнаружение кеплеровского спада на кривой вращения Млечного Пути». Препринт arXiv arXiv:2309.00048 (2023 г.).