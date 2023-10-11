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Астрономы обнаружили молодые звезды и водяной лед в центре Млечного Пути

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
Астрономы обнаружили молодые звезды и водяной лед в центре Млечного Пути

Группа международных исследователей под руководством Флориана Пайскера из Института астрофизики Кёльнского университета сделала захватывающее открытие в центре Млечного Пути. Область, окружающая сверхмассивную черную дыру нашей галактики, известную как Стрелец А* (Sgr A*), является домом для удивительного количества молодых звезд и областей ледяной воды, образующих метафорический «звездный фонтан молодости».

Исследователи сосредоточились на звездном скоплении под названием IRS13, расположенном недалеко от Стрельца А*. Хотя скопление было обнаружено более двух десятилетий назад, возраст его звездных компонентов определить было сложно. Собирая данные с различных телескопов в течение многих лет, Пайскер и его команда обнаружили, что звезды IRS13 исключительно молоды, им всего около 100,000 XNUMX лет.

Это открытие бросает вызов традиционному пониманию того, что звездообразование нарушается высокоэнергетическим излучением и огромными приливными силами в центральной области Млечного Пути. Ранее считалось, что эти факторы будут препятствовать скоплению молодых звезд вокруг Стрельца А* и центра галактики.

В ходе отдельного исследования космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил водяной лед в галактическом центре Млечного Пути. Это открытие связано с обилием молодых звезд в этом регионе, поскольку водяной лед часто встречается в протопланетных дисках, окружающих молодые звезды.

Пейскер и его команда предполагают, что IRS13, возможно, испытал турбулентное формирование, предполагая, что звездное скопление было сдвинуто в сторону Стрельца A*. Это движение могло быть вызвано трением, возникающим в результате взаимодействия с межзвездной средой или столкновений с другими звездными скоплениями.

Дальнейшее изучение IRS13 позволит исследователям понять влияние сверхмассивных черных дыр, таких как Sgr A*, на их окружение и области галактик за пределами их непосредственной близости. Открытие молодых звезд и водяного льда в центре Млечного Пути дает ценную информацию о формировании и эволюции галактик.

источники:
– Флориан Пайскер / Институт астрофизики Кёльнского университета
- Астрофизический журнал

By Габриэль Бота

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