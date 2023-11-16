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Захватывающее изображение высокого разрешения раскрывает загадочное сердце Млечного Пути

ByГабриэль Бота

16 ноября, 2023
Захватывающее изображение высокого разрешения раскрывает загадочное сердце Млечного Пути

Фотограф Мигель Кларо сделал завораживающее изображение высокого разрешения, раскрывающее загадочное сердце Млечного Пути. Через свой объектив Кларо представляет захватывающий вид темного сердца нашей родной галактики и сияющих газовых облаков в этом регионе, широко известных как туманности. Этот необычный снимок был сделан в заповеднике Темное небо Алкева в Португалии.

Тщательно балансируя взаимодействие света и космической пыли, фотография Кларо не только отображает фон, полный звезд, но и позволяет нам различить знакомые объекты глубокого космоса. Среди этих удивительных небесных чудес — туманность Лагуна (Мессье 8) и туманность Креветка (IC4628), обе из которых легко узнать. Однако в этом космическом гобелене есть бесчисленное множество других очаровательных объектов, которые ждут своего открытия.

Помимо эмиссионных туманностей, где газы излучают собственную яркость из-за высоких температур, можно также различить отражательную туманность Трехраздельного M20. Отражательные туманности дразнят глаз своей неземной красотой, поскольку они освещаются ближним светом звезд, в результате чего становится видимой окружающая их пыль.

Более того, изображение Кларо также подчеркивает присутствие выдающейся одинокой звезды 3 Стрельца в созвездии Стрельца. Примечательно, что эта звезда находится вблизи фактического галактического центра галактики Млечный Путь.

Чтобы сделать этот впечатляющий снимок, Кларо использовал модифицированную камеру Canon 6D, оснащенную объективом с фиксированным фокусным расстоянием 300 мм f/2.8 и светосилой f/3.5. Каждая панель экспонировалась в течение 70 секунд, а всего шесть панелей были умело объединены для создания окончательной крупномасштабной композиции.

Мигель Кларо, профессиональный фотограф, писатель и научный популяризатор из Лиссабона, Португалия, получил международное признание за свои замечательные астрофотографии. Будучи уважаемым фотопослом Европейской южной обсерватории, членом организации «Мир ночью» и официальным астрофотографом заповедника «Тёмное небо Алкева», Кларо мастерски соединяет Землю и ночное небо в своих захватывающих «Небесных пейзажах».

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое туманности?
Ответ: Туманности — это огромные облака газа и пыли, расположенные в космическом пространстве. Они часто служат местами рождения новых звезд.

Вопрос: Что такое заповедник «Тёмное небо Алкева»?
Ответ: Заповедник Темное небо Алкева, расположенный в Португалии, представляет собой специально отведенную территорию, где световое загрязнение сведено к минимуму, что облегчает наблюдение за звездами и астрофотографию.

Вопрос: Что такое отражательная туманность?
Ответ: Отражательная туманность — это тип туманности, которая кажется освещенной из-за отражения света близлежащих звезд от окружающих частиц пыли.

Вопрос: Как было снято изображение?
Ответ: Изображение было снято с помощью модифицированной камеры Canon 6D с объективом с фиксированным фокусным расстоянием 300 мм f/2.8 и светосилой f/3.5. Несколько панелей были объединены для создания окончательного изображения.

By Габриэль Бота