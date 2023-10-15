Искривленный Млечный Путь: роль темной материи в формировании нашей галактики

Астрономы уже давно заметили, что Млечный Путь — это не идеально плоский диск, а искривленный и деформированный. Теперь исследователи из Центра астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт нашли возможное объяснение этой своеобразной формы. Они полагают, что наклонный ореол темной материи в форме футбольного мяча, окружающий нашу галактику, может быть ответственен за расширение края и искривление Млечного Пути.

Темная материя — загадочная субстанция, которая не взаимодействует со светом, что делает ее невидимой для наших телескопов. Однако он составляет значительную часть содержания материи во Вселенной, составляя около 85% всей материи. О его присутствии можно судить по гравитационному воздействию на видимую материю и свет. Темная материя действует как «гравитационный клей», который удерживает галактики вместе, не позволяя им разлететься из-за быстрого вращения.

Исследователи использовали компьютерные модели, чтобы подсчитать, что форма гало темной материи вокруг Млечного Пути соответствует наблюдаемому расширению края и деформации. Они определили, что орбиты звезд в нашей галактике совпадают с наклонным гало темной материи в форме футбольного мяча. Это говорит о том, что в прошлом наша галактика могла пережить событие слияния, когда две галактики столкнулись и вызвали наклон.

Понимание формы гало темной материи может дать представление не только об эволюции Млечного Пути, но и о природе самой темной материи. Это могло бы раскрыть важную информацию о свойствах частиц темной материи и потенциально помочь астрономам изучать свободно плавающие «сгустки» темной материи, существующие между галактиками.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, подчеркивают влияние темной материи на формирование галактик и позволяют заглянуть в загадочный мир темной материи.

источники:

– Млечный Путь искривлен и искривлен из-за наклонного ореола темной материи – Phys.org

– Twisted Milky Way может раскрыть свои прошлые слияния – EurekAlert

– Галактики Млечного Пути и Андромеды раскрыты в беспрецедентных деталях – Harvard Gazette