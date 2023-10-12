Химена Агилар Вега: изучая цвета поляков

Химена Агилар Вега, профессиональный биолог и гляциолог, посвятила свою жизнь изучению цвета и его влияния на ледники, лед и моря Арктики и Антарктиды. В ходе своих исследований она обнаружила, что темные цвета в местах, где море встречается со льдом, указывают на присутствие соединений тающих ледников, что имеет серьезные последствия для экосистемы.

Во время своих экспедиций в Антарктиду Агилар воочию стала свидетелем быстрых изменений, происходящих в ландшафте. Всего за один год ледники потемнели, словно покрылись коричневой и черной пылью, а присутствие жидкой воды значительно увеличилось. Ситуация столь же радикальна и в Арктике, где потепление происходит в четыре-пять раз быстрее, чем где-либо еще на планете.

Страсть Агилар к миру природы и цветам началась в юном возрасте, когда она сидела под деревом на своей улице в Мехико. У нее также появился интерес к фотографии, используя ее как способ запечатлеть красоту и изменения полярных регионов. Помимо научной работы, Агилар также выступала в роли художницы и активистки, используя искусство, поэзию и свой опыт для повышения осведомленности об изменении климата.

Признавая важность научных исследований, Агилар считает, что знания об изменении климата также должны доходить до общества в более широком масштабе. Она участвовала в беседах с мексиканскими делегациями на саммитах Организации Объединенных Наций по изменению климата, чтобы подчеркнуть безотлагательность ситуации. Агилар подчеркивает силу сочетания науки и искусства для обучения и вдохновения людей на действия.

Как человек, который неоднократно посещал полюса, Агилар опасается, что изменения, свидетелем которых она стала, распространятся на остальной мир, если не будут приняты срочные меры. Изучая цвета полюсов, она надеется получить ценную информацию о происходящих биологических и химических процессах и внести вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата.

источники:

– ЭЛЬ ПАИС