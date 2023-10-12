CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Химена Агилар Вега: изучая цвета поляков

ByМамфо Брешиа

Октябрь 12, 2023
Химена Агилар Вега: изучая цвета поляков

Химена Агилар Вега, профессиональный биолог и гляциолог, посвятила свою жизнь изучению цвета и его влияния на ледники, лед и моря Арктики и Антарктиды. В ходе своих исследований она обнаружила, что темные цвета в местах, где море встречается со льдом, указывают на присутствие соединений тающих ледников, что имеет серьезные последствия для экосистемы.

Во время своих экспедиций в Антарктиду Агилар воочию стала свидетелем быстрых изменений, происходящих в ландшафте. Всего за один год ледники потемнели, словно покрылись коричневой и черной пылью, а присутствие жидкой воды значительно увеличилось. Ситуация столь же радикальна и в Арктике, где потепление происходит в четыре-пять раз быстрее, чем где-либо еще на планете.

Страсть Агилар к миру природы и цветам началась в юном возрасте, когда она сидела под деревом на своей улице в Мехико. У нее также появился интерес к фотографии, используя ее как способ запечатлеть красоту и изменения полярных регионов. Помимо научной работы, Агилар также выступала в роли художницы и активистки, используя искусство, поэзию и свой опыт для повышения осведомленности об изменении климата.

Признавая важность научных исследований, Агилар считает, что знания об изменении климата также должны доходить до общества в более широком масштабе. Она участвовала в беседах с мексиканскими делегациями на саммитах Организации Объединенных Наций по изменению климата, чтобы подчеркнуть безотлагательность ситуации. Агилар подчеркивает силу сочетания науки и искусства для обучения и вдохновения людей на действия.

Как человек, который неоднократно посещал полюса, Агилар опасается, что изменения, свидетелем которых она стала, распространятся на остальной мир, если не будут приняты срочные меры. Изучая цвета полюсов, она надеется получить ценную информацию о происходящих биологических и химических процессах и внести вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата.

источники:
– ЭЛЬ ПАИС

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Жизнь после космоса: приспосабливаемся к гравитации и бьём рекорды

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Габриэль Бота
Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Жизнь после космоса: приспосабливаемся к гравитации и бьём рекорды

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев