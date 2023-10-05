Потенциал искусственных форм жизни в медицине

Создание искусственной жизни уже давно является увлечением как научных исследований, так и популярной культуры. От фантастических существ до домашних животных — идея искусственного создания жизни поднимает вопросы о роли, которую эти формы жизни должны играть в нашей окружающей среде. Доцент Чэньгуан Лу и профессор Ханбинь Мао недавно добились успехов в области искусственной жизни, в частности в разработке гибридных наноструктур пептид-ДНК. Их исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, изучает потенциал этих молекул в создании искусственных форм жизни и вирусных вакцин.

Идея Лу об искусственных формах жизни предполагает использование их в качестве врагов болезнетворных вирусов, у которых нет естественных хищников. Эти искусственные формы жизни также могут служить вакцинами против вирусных инфекций или быть загружены лекарствами и диагностическими элементами, действуя как нанороботы или наномашины, посылаемые в тело пациента. Хотя до разработки искусственной вирусной вакцины может пройти еще около десяти лет, создание искусственных клеток уже не за горами.

Строительными блоками для создания искусственных форм жизни являются комбинации ДНК и пептидов, двух мощных биомолекул в природе. ДНК обеспечивает точный контроль над программированием, но имеет ограниченные химические функции. С другой стороны, пептиды выполняют широкий спектр химических функций благодаря 20 аминокислотам, с которыми они могут работать. Связав трехцепочечные структуры ДНК с трехцепочечными пептидными структурами, исследователи создали искусственную гибридную молекулу, сочетающую в себе сильные стороны обеих.

Исследовательские группы по всему миру изучают связь между ДНК и пептидами для развития биологических объектов и форм жизни. В Оксфордском университете ученые создали наномашину, которая может просверливать клеточные мембраны, создавая искусственные мембранные каналы. Исследователи из Университета штата Аризона добились самосборки ДНК и пептидов в 2D и 3D структуры, а исследователи из Северо-Западного университета продемонстрировали образование микроволокон. Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве использовали гибридные молекулы для создания структур, содержащих лекарства от рака.

Потенциал искусственных форм жизни в медицине является преобразующим. По словам Лу, эти достижения могут произвести революцию в здравоохранении, улучшив возможности общества диагностировать и лечить трудноизлечимые заболевания. Несмотря на то, что еще предстоит преодолеть проблемы, перспективы создания искусственных форм жизни имеют большое значение для будущего медицины.

источник:

– Конъюгаты пептид-ДНК как строительные блоки для создания гибридных наноструктур de novo, Cell Reports Physical Science (2023).

– Университет Южной Дании: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv