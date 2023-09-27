Роль эволюции и опыта в способностях распознавания лиц

Исследователи обнаружили, что наша способность обрабатывать прямые лица является результатом сочетания эволюции и опыта. Исследование, проведенное на человеке по имени Клаудио, голова которого почти полностью повернута назад, проливает свет на факторы, влияющие на нашу способность распознавать лица.

Когда мы встречаем знакомое лицо, мы обычно можем сразу его идентифицировать. Однако задача становится значительно сложнее, когда лицо перевернуто. Это исследование было направлено на то, чтобы определить, является ли наша способность воспринимать вертикальные лица результатом эволюционных механизмов или просто нашим повседневным взаимодействием с людьми, находящимися в вертикальном положении.

Клаудио, у которого ориентация головы противоположна большинству лиц, которые он наблюдал, предоставил уникальную возможность изучить влияние измененной точки обзора на распознавание и сопоставление лиц. Исследователи проверили его способности восприятия лица в различных задачах, в том числе в распознавании лиц в стиле Тэтчер, где определенные черты изменены.

Результаты показали, что Клаудио более точно распознавал перевернутые лица и выносил суждения Тэтчер по сравнению с контрольной группой. Однако его способности сопоставления лиц были аналогичны способностям контрольной группы. Это говорит о том, что наше умение держать прямостоящие лица обусловлено сочетанием эволюционных механизмов и опыта.

Интересно, что Клаудио показал лучшие результаты при просмотре вертикальных лиц в стиле Тэтчер, что указывает на то, что механизмы, участвующие в восприятии манипулируемых лиц, отличаются от механизмов, участвующих в распознавании лиц и сопоставлении личности. Исследователи планируют продолжить изучение этих различий и изучить другие аспекты восприятия лица, такие как мимика, возраст, привлекательность и многое другое.

Это исследование дает ценную информацию о природе способностей распознавания лиц и подчеркивает важность эволюции и опыта в формировании чувствительности нашей зрительной системы к прямостоящим лицам.

Ссылка: «Развитие восприятия вертикального лица зависит от развитых механизмов и опыта, специфичных для ориентации», Брэд Дюшен, Константин Резлеску, Лусия Гарридо, Июань Чжан, Майра В. Брага и Тирта Сусило, опубликовано в iScience.